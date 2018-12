L'actrice Priyanka Chopra accusée d'avoir manipulé Nick Jonas

Il ne fait pas bon d'être belle, riche, célèbre, actrice et de se marier en ce moment… Comme sa "BFF" Meghan Markle avec le prince Harry, Priyanka Chopra a été accusée par un magazine people américain d'être une manipulatrice et de feindre ses sentiments pour Nick Jonas, profitant ainsi de sa notoriété (alors qu'elle est plus populaire que lui au niveau international).

Une journaliste de The Cut a publié mardi 4 décembre un article écrit au vitriol dans lequel elle raconte tout le mal qu'elle pense de la star de Quantico.

Selon elle, le seul fait que l'ancienne Miss Monde (2000) étale son couple en public est la preuve que son amour pour Nick Jonas n'est pas sincère. Avant de rencontrer celui qui est désormais son mari, il est vrai que Priyanka Chopra était très discrète sur sa vie privée.

La journaliste a aussi accusé les jeunes mariés d'avoir médiatisé leur mariage (qualifié par les médias people du monde entier comme le mariage de l'année) pour se faire de l'argent.

L'article, jugé par beaucoup comme sexiste et raciste (Priyanka Chopra est Indienne) a fait tant de remous et suscité tant de vives réactions que The Cut a décidé de le supprimer et a publié des excuses. Trop tard?

An earlier story about Priyanka Chopra and Nick Jonas did not meet our standards. We've removed it and apologize https://t.co/DkcOatMV2z — The Cut (@TheCut) 5 décembre 2018

Nick Jonas et Priyanka Chopra n'ont pas encore communiqué à ce sujet mais ils pourraient bien intenter une action en justice.

Leur famille a été choquée des mots insultants employés par l'auteure de l'article. Joe Jonas, un des frères de Nick Jonas (et membre du boys band des Jonas Brothers), a réagi sur Twitter en disant qu'il trouvait ça "dégoûtant".