Caroline Proust pense à arrêter "Engrenages"

Laure Berthaud, Gilou, le commissaire Beckriche, le juge Roban, Joséphine Karlsson et les autres ont fait leur retour lundi soir sur Canal+ pour la très attendue saison 7 de la série Engrenages.

Tout reprend plusieurs semaines après l'intrigue de la saison 6, qui avait vu Laure craquer et abandonner sa fille. On retrouve la policière en maison de repos suite à une grave dépression et c'est Gilou qui a pris la tête de la 2e DPJ avec un nouvel adjoint Ali Amrani.

Cela commence avec la mort d'un personnage clé de la série, qui va bouleverser toute l'équipe, et particulièrement Laure, déjà fragilisée par son état psychologique. On n'en dira ici pas plus pour ne pas spoiler ceux qui n'ont pas vu les premiers épisodes lundi soir. A noter que la saison est disponible en intégralité sur MyCanal.

Si les fans de la série se sont réjouis du retour de leur série préférée, ils ont aussi appris lundi une information qui les a attristés: Caroline Proust, qui incarne le commandant Laure Berthaud depuis le début (Engrenages a commencé en 2005), envisage de tout arrêter.

L'actrice de 51 ans a en effet révélé dans l'émission Le Buzz TV du Figaro qu'elle en avait marre d'être cantonnée à ce rôle de flic.

"J’ai envie d’arrêter parce que je souhaite faire autre chose. J’en ai marre de n’être que policière car je suis cantonnée à ce rôle. C’est lourd de jouer tout le temps un personnage qui va mal… Et puis j’ai une quantité de jours de tournage invraisemblable", a-t-elle ainsi déclaré.

Que les téléspectateurs se rassurent: Caroline Proust sera bien à l'affiche de la saison 8, dont le tournage devrait débuter au printemps. Mais si Engrenages continue après ça, ce sera certainement sans elle.