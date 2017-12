Discret depuis la mort de Johnny, David Hallyday sort du silence (vidéo)

Il y a quinze jours, David Hallyday était apparu très affecté, les yeux gonflés à force de pleurer, suite à la mort de son père, Johnny Hallyday, disparu dans la nuit du 5 au 6 décembre des suites d'un cancer du poumon.

Samedi 9, il avait tenu le coup pendant la cérémonie à l'église Sainte-Madeleine, lors de l'hommage national, et n'avait pas lâché la main de sa sœur Laura Smet. Mais il avait éclaté en sanglots à la fin.

Le lundi suivant, lors de l'inhumation de Johnny à Saint-Barth, il avait été une épaule solide pour Laeticia Hallyday, qui avait préféré épargner le choc de la mise en terre à ses filles Jade et Joy.

Après ce dernier adieu à son père, David Hallyday s'est ensuite fait très discret et ne s'est plus exprimé dans les médias. Le 20 décembre, il a publié un premier message écrit sur sa page Facebook: "Pardon pour mon silence mais je sais que vous me comprenez. Merci pour tous vos messages de soutien, ils font chaud au cœur".

Lundi 25, pour Noël, le fils du rockeur a posté un autre message. Sous forme vidéo cette fois. Il en a profité pour à nouveau remercier ses fans, qui l'ont soutenu depuis le décès de son père. "Salut à tous, je profitais simplement de l'occasion pour vous souhaiter un joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d'année et surtout pour vous remercier pour tous les messages que vous avez pu m'envoyer ces trois dernières semaines", a-t-il notamment déclaré.

En réponse, ses abonnés, qui avaient visionné plus de 530.000 cette séquence ce mardi 26 dans l'après-midi, lui ont à nouveau témoigné leur soutien, souhaité malgré tout de bonnes fêtes de fin d'année et beaucoup de courage.