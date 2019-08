Et si Jenifer aussi quittait "The Voice"? (vidéo)

Rien n'est encore officiel mais à en croire les rumeurs, Julien Clerc ne devrait plus être coach de The Voice pour la saison 9. Marc Lavoine aurait été choisi (et aurait accepté) pour le remplacer. Mais TF1 devra peut-être aussi chercher un remplaçant pour Jenifer.

De passage en Corse, la chanteuse et actrice a accordé une interview au site Corse Net Infos et a laissé entendre qu'il n'était pas impossible qu'elle quitte l'émission.

"Je vais devoir faire un choix très vite à l'entrée. J'ai des projets professionnels, des jolis projets qui se dessinent. Il y a la réédition de mon album qui sortira cet automne. Quand j'accepte de relever un challenge, je me dois d'être honnête et sincère dans ma démarche. A un moment donné je ne vais pas pouvoir me dédoubler non plus. Il va falloir que je fasse des choix. Accepter un challenge à 50%, c'est pas mon truc", a-t-elle ainsi déclaré.

Sur ces nouveaux projets, elle n'en n'a pas dit plus. Mais cela pourrait bien concerner sa carrière d'actrice plutôt que sa musique.

VIDEO - Jenifer à Erbalonga : "The Voice ? On en reparlera au mois de Septembre"

Depuis que Sarah Farahmand, une des productrices de Demain Nous Appartient, a évoqué la possible venue de Jenifer dans la série quotidienne de TF1, pour être par exemple sœur de Flore Valorta (jouée par Anne Caillon), les fans en rêvent.

D'ailleurs Hector Langevin (Bart Valorta) a expliqué dimanche sur Instagram qu'il allait tourner dès septembre une nouvelle intrigue importante impliquant Bart et Flore. L'arrivée d'une tante qu'il n'a pas vue depuis des années pourrait être un bon début.