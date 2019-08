"The Voice" saison 9: exit Julien Clerc, son remplaçant déjà trouvé?

Patrick Fiori, Jenifer, Amel Bent et Soprano seront de retour dans les fauteuils rouges vendredi 23 août pour le premier prime de la saison 6 de The Voice Kids. Mais alors que la version junior est bouclée, TF1 et la production de l'émission travaillent à la préparation de la saison 9 de la version adulte.

Les castings pour les talents sont ouverts et les premiers enregistrements des auditions à l'aveugle devraient débuter à l'automne.

Du côté des coachs, si rien n'est encore officiel, tout indique que l'on devrait retrouver Jenifer, Mika et Soprano. Mais Julien Clerc aurait déjà été évincé par TF1, qui lui trouve un manque de dynamisme et donc pas assez convaincant pour le jeune public de l'émission.

Son remplaçant aurait par ailleurs déjà été trouvé. Il s'agirait d'un chanteur et acteur français que la chaîne et la production de The Voice ont déjà tenté de faire venir dans le fameux fauteuil rouge pivotant: Marc Lavoine.

Selon Voici, l'interprète de Toi mon amour aurait fini par succomber aux avances de TF1, alors qu'il y a encore quelques mois il se sentait incapable d'enfiler ce costume.

"Je crois ne pas savoir le faire. Je ne sais pas si je serais très doué pour juger ou donner des conseils", avait-il déclaré sur RTL quand on lui avait suggéré l'idée.

Reste à savoir si Marc Lavoine aura le planning adéquat. Le chanteur de 57 ans a plusieurs concerts prévus à la fin de l'année, quand le tournage des auditions à l'aveugle doit commencer, et aussi en janvier 2020.

Il est aussi sans doute très occupé par la préparation du spectacle musical Les Souliers Rouges, qu'il a écrit, et qui sera sur la scène des Folies Bergère à partir du 31 janvier 2020.