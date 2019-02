Karine Ferri nue dans "TPMP": elle réclame un million d'euros à Cyril Hanouna

Après la colère, place à la procédure. Lundi soir, Cyril Hanouna a annoncé sur le plateau de Touche pas à mon poste (TPMP) que Karine Ferri demandait une coquette réparation suite à la diffusion dans l'émission de photo d'elle, nue.

Le 31 octobre 2018, l'émission diffusait en effet des clichés que l'animatrice de TF1 aujourd'hui âgée de 36 ans avait réalisé dans sa jeunesse pour le magazine Playboy. Depuis Karine ferri a fait du chemin et ne s'expose plus de la sorte dans les pages des magazines sexy. Même si ces photos n'étaient pas "secrètes", Karine Ferri a estimé que leur diffusion portait atteinte à son image. Et son avocat a chiffré le montant du préjudice.

"Figurez-vous que ce matin, on reçoit à notre boîte de production H2O, un courrier de l'avocat de Karine Ferri. Il nous réclame un million d'euros" lance Cyril Hanouna sur un ton léger."Ils auraient dû nous demander le PIB d'un pays" se moque-t-il. Mais rapidement l'animateur-producteur montre son agacement: "Elle dit n'importe quoi. Elle peut demander un million comme moi, je peux lui demander 50 milliards aussi. C'est n'importe quoi. Ce qui serait drôle, c'est qu'elle perde et qu'elle nous doive de l'argent. Franchement, si c'est ça, on reversera tout l'argent à une association".

Karine Ferri a débuté sa carrière à la fin des années 1990 comme mannequin puis a ensuite participé à une émission de téléralité (Bachelor, le gentleman célibataire) avant de s'orienter vers l'animation télé. Elle officie aujourd'hui sur TF1 présentant notamment l'émission Danse avec les stars. Karine Ferri est en couple avec le footballeur professionnel Yoann Gourcuff et mère de deux enfants.