Le prince Harry et Meghan Markle dévoilent leurs clichés de fiançailles (photos)

Le prince Harry épousera sa ravissante fiancée, Meghan Markle, le samedi 19 mai prochain à la chapelle Saint-George du château de Windsor, à l'ouest de Londres, a annoncé mi-décembre le palais de Kensington. Avant la cérémonie religieuse l'actrice américaine, 36 ans, divorcée, et de confession protestante sera baptisée et confirmée par l'Eglise d'Angleterre.

Ce jeudi 21, les deux tourtereaux ont rendu public leurs photos de fiançailles qui ont été prise par le célèbre photographe américain Alexi Lubomirski.

"Prince Harry et mademoiselle Meghan Markle ont choisi de publier ce portrait officiel de photographe pour marquer leurs fiançailles. Cette photo a été prise par le photographe @alexilubomirski un peu plus tôt cette semaine à Frogmore House, Windsor", a fait savoir la communication du palais de Kensington sur son compte Twitter.

"Un immense merci à son Altesse Royale le Prince Harry et à madame Markle de m’avoir permis de prendre les portraits officiels de leurs fiançailles. Ce n’est pas seulement un honneur incroyable, c’est aussi un énorme privilège d’être témoin et de partager l’amour de ce jeune couple. Je ne peux m’empêcher de sourire lorsque je regarde les photos prises", a souligné pour sa part le photographe sur son compte Instagram.

Le couple se fréquente depuis plus de seize mois et a emménagé dans un cottage du palais de Kensington, où habitent le prince William, son épouse Kate et leurs deux enfants. La promise du prince va passer Noël avec la famille royale, une première pour une fiancée, à Sandrigham, propriété de la reine Elizabeth II située dans le Norfolk (est de l'Angleterre).

As a way to say thank you, they have decided to share this candid photograph from the day of their portrait sittings directly with all of you. pic.twitter.com/MROyiKWEnG

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 21 décembre 2017