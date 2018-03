Lucie Lucas a accouché: découvrez le prénom et le sexe du bébé (photo)

Lucie Lucas est maman pour la troisième fois. La star de la série Clem (que les téléspectateurs de TF1 vont pouvoir retrouver pour une saison inédite le 19 mars) a donné naissance à un petit garçon. Elle a elle-même annoncé l'heureuse nouvelle sur son compte Instagram ce vendredi 9 au matin, photo trop mignonne à l'appui.

Déjà maman de deux fillettes -Lilou, 7 ans, et Moïra, 6 ans-, la jeune femme, qui aura 32 ans le 24 mars prochain, ajoute donc un troisième enfant à sa famille. Un enfant répondant au joli prénom de Milo.

Une publication partagée par Lucie Lucas (@lucie_lucas_comedienne) le 8 Mars 2018 à 9 :23 PST

La comédienne, qui n'avait jamais caché son baby-bump et l'avait notamment affiché sur le plateau de Danse avec les Stars, lors d'un prime où elle était venue soutenir son collègue et ami Agustin Galiana, a accompagné la photo d'une déclaration d'amour à son fils. Un message touchant qui a ému ses fans.

Une publication partagée par Lucie Lucas (@lucie_lucas_comedienne) le 2 Déc. 2017 à 11 :35 PST

"Très émue de vous présenter... mon 3ème amour absolu, infiniment puissant, bouleversant de pureté... Bienvenue dans la vie Milo, qu'elle te soit douce et intense mon adoré", a-t-elle ainsi écrit en légende.

Milo et le troisième enfant du couple que Lucie Lucas forme avec Adrien, un homme pour qui elle a eu un coup de foudre alors qu'elle n'avait que 13 ans.

"Il m'aide énormément dans son rôle de père au foyer. Sans oublier mes filles, qui me donnent bien plus d’amour que je ne le mérite. Je pourrais passer ma vie à les regarder et les écouter", avait-elle confié au sujet de sa famille en janvier dernier dans Télé 7 jours.