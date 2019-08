Mariage secret en Corse pour Jenifer

Jenifer est actuellement en tournée des festivals avec son album Nouvelle Page (une réédition est prévue pour cet automne). A partir de ce vendredi soir, elle sera sur TF1 plusieurs semaines pour la saison 6 de The Voice Kids.

Et jeudi prochain, c'est dans la série Le temps est assassin que les téléspectateurs pourront la découvrir aux côtés de Mathilde Seigner et Grégory Fitoussi notamment. Son actualité professionnelle est donc bien chargée.

Mais côté vie privée aussi Jenifer vit son lot d'émotions puisqu'après trois ans de relation avec son chéri Ambroise, restaurateur corse, la chanteuse et comédienne de 36 ans aurait enfin sauté le pas du mariage.

Selon le magazine Ici Paris, elle aurait en effet épousé en secret son compagnon mercredi lors d'une cérémonie civile, et très privée, à la mairie de Serra-di-Ferro, petite commune corse de moins de 500 habitants.

Seule la famille très proche, dont évidemment les fils de la jeune femme (Aaron et Joseph), était présente. Un total d'une petite dizaine de personnes qui ne se sont pas privées pour faire la fête et profiter entre eux, loin des caméras et de toute l'attention médiatique.

Jenifer a toujours été très discrète sur sa vie privée. Elle ne risque pas de confirmer qu'elle s'est bien mariée. Mais les fans entendent bien observer si elle porte une alliance dimanche 25 août, lors du Venoge Festival en Suisse (où seront aussi présents Amir et Jérémy Frérot).