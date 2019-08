Métamorphosée, Loana se dévoile topless sur Instagram (photo)

Après être passée par des moments très difficiles et avoir pris beaucoup de poids (jusqu'à dépasser les 120 kilos), Loana a décidé de se reprendre en main et de tout faire pour retrouver le corps qu'elle avait il y a 18 ans, quand elle participait à Loft Story.

Depuis de longs mois, l'ancienne star de téléréalité suit un régime, fait beaucoup de sport pour retrouver la ligne et se sentir mieux dans sa peau.

A presque 42 ans, elle semble toucher au but. Ce dimanche après-midi, Loana a partagé une photo d'elle topless, ses seins cachés en partie derrière un smiley.

On l'y aperçoit très amincie et, surtout, un grand sourire aux lèvres qui en dit long sur sa fierté d'avoir atteint ses objectifs.

"Je retrouve peu à peu mon corps et j’en suis fière. Il y a quelques années mon poids dépassait 120kg. J’ai subi les moqueries et surtout j’ai connu comme tout devient difficile à faire lorsqu’on est à ce poids-là. Il m’aura fallu des années mais voilà, je voudrais dire que tout est possible. Avant je n’avais pas conscience de la chance d’avoir le corps de naïade que j’avais et maintenant je peux vous dire que je m’apprécie même avec mes rondeurs! Enfin pouvoir me sentir femme… Me regarder dans la glace et ne pas détourner le regard... Je ne suis pas parfaite mais pour moi, j’ai enfin gagné ma bataille", a-t-elle écrit en légende de la photo, n'oubliant pas de remercier les fans pour leurs messages de soutien et d'encouragement toutes ces années.