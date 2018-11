Loana se livre sur sa fortune et ses relations amoureuses

Loana s'est confiée sur sa nouvelle vie vendredi 16 alors qu'elle était l'invitée de l'émission Touche pas à mon poste People sur C8. Car la starlette de téléréalité a vécu une période difficile dont elle a finalement réussi à se sortir.

Relations amoureuses tumultueuses, problèmes de drogue, prise de poids et scandales sont désormais derrière elle. Elle a témoigné de sa nouvelle vie, plus saine et heureuse au micro de Guillaume Frisquet.

Chose rare, elle a également parlé d'argent, ce qui ne lui pose aucun problème. Car elle a eu de multiples activités: chanteuse, mannequin, créatrice de mode… elle a même publié un livre.

Et Loana n'a pas dilapidé son argent comme certaines stars ce qui lui permet encore aujourd'hui de vivre très "confortablement".

Elle vit désormais avec sa maman, ne travaille pas et réfléchit à déménager au Portugal. "Je vis en fait de toutes les années où j'ai travaillé en tant que styliste, le livre, etc. et j'ai vendu mon appartement. J'ai mis de côté tout le temps parce que j'ai fait quand même pas mal de choses. Et puis ce sont les pourcentages. Je me fais un salaire tous les mois".

Malgré ses frasques, la lofteuse a réussi à bien gérer son argent de façon à pouvoir vivre grâce à ses rentes encore "quelques années".

Loana a aussi évoqué ses relations amoureuses qui peinent à durer. Pour elle, comme pour Matthieu Delormeau d'ailleurs, elle fait "peur aux hommes". "Il faut qu'il soit préparé le monsieur. C'est pour ça qu'ils ne restent pas... La pression quoi!", a-t-elle expliqué.

Aujourd'hui célibataire après de nombreuses relations tumultueuses, elle ne désespère pas de trouver le grand amour un jour. Celle qui n'hésite pas à se qualifier de "cougar" cherche d'ailleurs un homme plus jeune, âgé d'"une petite trentaine" d'années.