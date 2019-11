Miss France 2020 : les drôles de petites manies des candidates (Photos)

A la question « quelle est votre petite manie quotidienne ? », certaines réponses des candidates à Miss France ont de quoi étonner et faire sourire. Découvrez les habitudes les plus surprenantes des Miss régionales.

Trente candidates pour une couronne : les Miss régionales, actuellement en voyage à Tahiti, se font connaître du grand public en espérant remporter ses faveurs. France Soir a épluché leur portrait chinois réalisé par LCI et découvert, chez certaines, de drôles de petites manies.

Loufoques

Le mot est lancé, par Chloé Prost, qui raconte se lancer des défis loufoques : « Je me dis par exemple que si j’arrive au poteau avant que la voiture passe, je vais passer une bonne journée ».

En la matière, d’autres candidates pourraient rivaliser avec Miss Rhône-Alpes. On peut citer Alixia Cauro, Miss Corse, qui tous les jours danse et chante devant le miroir… en se brossant les dents. Ou encore Miss Nouvelle-Calédonie, dont la petite manie quotidienne consiste à « faire sursauter les membres de ma famille en toute discrétion ». Et Anaïs Toven de préciser : « C’est tout un art ! ».

Organisées, un brin maniaques

Miss Aquitaine se présente comme quelqu'un de "très organisé". Maniaque, pourraient dire certains. Justine Delmas raconte faire des listes et encore des listes « afin de ne rien oublier et de faire les choses dans le bon ordre. Cela va de la simple liste de courses à la liste des choses à faire ou à mettre dans ma valise ».

Disons, très organisée, car s’il y a une Miss régionale vraiment maniaque, elle nous vient de Picardie. Morgane Fradon, avoue être « vite perturbée quand les objets ne sont pas à leur place. Je suis obligée de remettre en place deux tables décalées ou un tableau de travers ». Espérons pour elle qu’aucune mèche de sa coiffure ne sortira du rang le 14 décembre !

Superstitieuses

La candidate la plus superstitieuse – ou tout au moins celle qui avoue l’être – est sans aucun doute Yvana Cartaud. La manie de Miss Pays de la Loire ? Elle touche quelque chose de rouge dès que les heures et les minutes sont identiques. « Je pense que cela va me porter chance ».

Superstitieuse, Miss Guadeloupe l’est aussi peut-être lorsqu’elle raconte qu’il lui est impossible de dormir si les armoires sont ouvertes. En conséquence, elle prend soin de les fermer tous les soirs avant de se mettre au lit. Pourtant, affirme Clémence Botino, « ce n’est ni dû à une peur du noir ou d’un monstre caché ».

Gourmande

La palme de la gourmandise revient à Miss Limousin. Alison Salapic, infirmière de son état, avoue manger chaque jour une cuillère de pâte à tartiner lorsqu’elle rentre du travail. Et quand LCI lui demande son produit local favori, elle répond sans hésiter « le Creusois, un gâteau bien riche aux noisettes ». Au vue de la silhouette de Miss Limousin, il y a de quoi faire des envieuses !

Prévoyantes

A la question « Quelle est votre petite manie quotidienne », Miss Réunion répond qu’elle vérifie son réveil plusieurs fois, en mettant trois ou quatre rappels, « pour être sure de ne pas rater l’heure ». Prévoyante, donc, Morgane Lebon. Tout comme Jade Simon-Abadie, qui regarde chaque matin la météo.

Jusque là, tout semble normal… Sauf que Miss Centre Val de Loire précise : « La météo de l’endroit où je me trouve, mais aussi dans d’autres villes du monde ». Des envies de voyage peut-être ?