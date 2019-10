Mylène Farmer vous enchante-t-elle toujours ?

2019 aura été marqué par le retour sur scène de Mylène Farmer. Était-ce la dernière tournée de l’interprète de Sans Contrefaçon ou n’est-ce que l’amorce d’une nouvelle ère pour la diva rousse ? Nul ne le sait, tant cette artiste se plait à cultiver mystère et provocation.

La chanteuse à la chevelure rousse cultive le mystère et entretient le suspens autour de ses apparitions. Depuis son premier titre en 1984 (Maman a tort), Mylène Farmer s’est forgée une image, jouant, sans cesse, sur la provocation. Avec Laurent Boutonnat, son compositeur mais aussi le principal réalisateur de ses clips vidéo, l’ange roux, comme la surnomme ses afficionados, enchante le public et collectionne les records.

Une carrière hors norme pour une chanteuse mystérieuse, qui sait se faire désirer

Ainsi, lorsque la diva rousse annonce son retour sur scène après 6 ans d’absence en octobre 2018, elle vend 120.000 places en moins de 48 heures. Un succès qui la contraint de rajouter 3 dates supplémentaires aux 6 initialement prévues. Ce sont donc 235.000 spectateurs qui se pressent dans la plus grande salle de spectacle d’Europe, Paris La Défense Arena, en juin 2019 pour un véritable show, que l’artiste a préparé dans le plus grand secret.

Face à un tel succès, et forte de ses plus de 30 millions d’album vendus, la chanteuse de Libertine veut prolonger l’émotion de ses retrouvailles avec son public. Aussi décide-t-elle de proposer une séance de cinéma pour permettre au plus grand nombre d’assister à Mylène Farmer 2019 Le film. Cette réalisation de François Hanss devait initialement être projetée le jeudi 7 novembre prochain à 20h00 pour une séance unique. Face au succès de l’opération, le groupe Pathé a déjà annoncé qu’une seconde projection serait organisée le lendemain.

Une artiste au firmament de sa gloire ou un au revoir savamment orchestré ?

Cela confirme, que Mylène Farmer a réussi à se tailler une place à part sur la scène française. Quand certains espèrent croire que ces succès à répétition impliquent de revoir l’artiste sur scène dans quelques années, d’autres avancent que ces concerts de Juin 2019 étaient les derniers. Une fois encore, Mylène Farmer cultive le mystère et laisse planer le doute. Mylène Farmer, l’artiste féminine française ayant vendu le plus d’albums à travers le monde, doit se souvenir d’un autre record, datant de 2013 celui-là. Il n’avait fallu que 3 heures pour écouler 160.000 places pour ses deux concerts au stade de France. Décidément, l’interprète de Tristana n’en finit pas d’étonner et de surprendre, avec une seule question sans réponse : pour combien de temps encore ?