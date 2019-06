Priyanka Chopra et Meghan Markle en froid? Ce qui prouve le contraire (photo)

Quand elle s'est mariée avec le prince Harry, Meghan Markle a invité plusieurs de ses copines actrices américaines, dont sa meilleure amie Priyanka Chopra. Dans les mois qui ont suivi, la star de Quantico a épousé Nick Jonas lors d'un mariage grandiose en Inde, mais la duchesse de Sussex, enceinte à ce moment-là, n'est pas venue.

Rapidement les tabloïds britanniques et américains ont commencé à évoquer des tensions entre les deux célèbres jeunes femmes.

Puis ça a été au tour de Priyanka Chopra de manquer un grand événement: la baby shower de Meghan Markle à New-York, à laquelle ont notamment assisté Serena Williams, Amal Clooney ou encore Abigail Spencer. Ce qui a fini de convaincre certains internautes sur les réseaux sociaux qu'il y avait bel et bien un clash entre les deux. Mais il n'en serait rien, et le récent voyage de Priyanka Chopra en Angleterre apparaît comme la preuve de cela.

Après avoir gravi les marches du festival de Cannes avec son mari Nick Jonas, et être allé en Ethiopie pour une mission humanitaire, Priyanka Chopra a fait une escale au Frogmore Cottage pour enfin rencontrer le petit Archie, né le 6 mai dernier.

Elle était accompagnée de Nick Jonas, et tous les deux sont venus les bras chargés de cadeaux.

Le bébé aurait notamment reçu un souffleur de bulles en argent de la marque de bijoux Tiffany&Co et d'une valeur de 250 dollars (environ 224 euros), selon The Sun.

Dernier élément indiquant que tout va bien entre l'ex-actrice de Suits et sa "BFF": en mars, dans l'émission Watch what happens live, elle a répondu "oh mon dieu ce n'est pas vrai" quand le présentateur Andy Cohen lui a demandé si elle était fâchée avec Meghan Markle.