Saison 9 de "Suits": ce clin d'œil remarqué à Meghan Markle

C'était l'épisode que tous les fans de Suits attendaient: le retour de Mike Ross, le petit "protégé" de Harvey Specter. Mercredi était diffusé l'épisode 5 de la saison 9 de la série américaine, orpheline de Meghan Markle depuis la fin de la saison 7.

Episode marqué donc par le retour de Patrick J. Adams alias Mike Ross, qui a quitté New York avec Rachel Zane (le personnage de Meghan Markle) pour monter leur propre cabinet d'avocats à Seattle.

Comment parler de Rachel sans que Meghan Markle apparaisse? La séparer de Mike était évidemment impossible pour les scénaristes, surtout que son retour à lui est aussi momentané (enfin il va revenir dans le dernier épisode mais on ne peut évidemment pas vous dire pourquoi au risque de spoiler).

Alors dans l'intrigue, on apprend simplement que Rachel est restée à Seattle pour le boulot, et que tout va toujours très bien avec Mike.

Meghan Markle a aussi eu le droit à une jolie référence à sa vraie vie, qui sonne un peu comme un hommage.

Turns out Rachel is doing REALLY well. #Suits pic.twitter.com/Xt4cofVECd — Suits (@Suits_USA) 15 août 2019

Quand Katrina (une avocate qui travaille chez Specter Litt Wheeler Williams avec Harvey et les autres) retrouve Mike, elle lui demande si Rachel va bien et ce dernier lui répond: "Si je te disais à quel point tu ne me croirais sans doute pas".

Depuis qu'elle a quitté Suits et les Etats-Unis, Meghan Markle a intégré la famille royale d'Angleterre en épousant le prince Harry, est devenue duchesse de Sussex, et maman d'un petit garçon prénommé Archie, septième dans l'ordre de succession au trône. Le tout en même pas deux ans. Alors oui, elle va bien.