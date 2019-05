Vive altercation à Cannes entre Brooklyn Beckham et Hana Cross

Brooklyn Beckham et Hana Cross, en couple depuis environ six mois, étaient à Cannes pour le festival cette semaine. Ils ont monté les marches ensemble et ont participé à divers événements et soirées branchées. Mais si en apparence tout allait bien, qu'ils paraissaient complices sur le tapis rouge, tout n'était pas au beau fixe entre les deux tourtereaux.

Le fils de David Beckham et sa petite copine, mannequin britannique, ont eu une vive dispute sur la terrasse de l'hôtel Martinez, où ils déjeunaient ensemble dimanche midi. Le ton est vite monté, les insultes ont fusé, et la sécurité de l'établissement a dû intervenir pour les séparer.

Selon The Sun, qui révèle l'information, David et Victoria Beckham ont été prévenus. C'était le lendemain du dernier jour du festival de Cannes.

Le jeune couple a ensuite repris ses esprits et a quitté l'hôtel, direction l'aéroport de Nice pour rentrer en Angleterre.

Ce n'est pas la première fois que Brooklyn Beckham et Hana Cross se disputent en public et apparaissent pour cela dans les tabloïds.

Il y a quelques semaines, ils ont été surpris en train de se disputer à la sortie d'un restaurant à Los Angeles. Le jeune homme se tenait la tête et sa copine était en larmes.

Selon une source de The Sun, les deux tourtereaux ont une relation toxique car Brooklyn Beckham est jaloux de l'attention que les autres hommes portent à sa compagne, et elle de son côté a du mal à gérer la célébrité de son chéri.