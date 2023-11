“Créer du dialogue sur un sujet dont personne ne veut parler”. Entretien avec Alejandro Monteverde, réalisateur du film "Sound of Freedom".

CINEMA - Nous avons rencontré Alejandro Monteverde, le réalisateur du film Sound of Freedom qui a connu un énorme succès aux États-Unis.

Il nous explique ses motivations à faire ce thriller, inspiré d’une histoire vraie, sur le trafic sexuel des enfants et sa préoccupation de faire une œuvre que le public aimerait regarder, malgré son douloureux thème. Il nous raconte son élaboration et les difficultés rencontrées pour faire aboutir son projet et le sortir en salles.

Alejandro Monteverde exprime aussi sa surprise devant les polémiques qu’a suscité Sound of Freedom, alors que, d’après lui, la protection des enfants doit être une priorité qui nous unit tous, au-delà des clivages sociaux. La protection “des enfants du monde” car, estime-t-il, “l’enfance ne devrait pas avoir de nationalité”. Il se félicite d’ailleurs du dialogue, à l’échelle internationale, que suscite le film chez le public, au-delà de toutes les tentatives d’étiquetages clivants.

Sound of Freedom est “un film sur l’espoir” conclut le réalisateur.