Découvrez les chiens qui joueront dans "La Belle et le Clochard" (photo)

Les studios Disney préparent de grandes choses pour la mise en service de la plateforme de streaming, Disney+, destinée à concurrencer Netflix.

La date d'activation a été fixée: ce sera le 12 novembre prochain (pour les Etats-Unis). Et dès le premier jour sera disponible un remake d'un grand classique: La Belle et le Clochard (1955), avec de vrais animaux.

En attendant de pouvoir vous abonner à cette nouvelle plateforme, qui devrait être moins cher que Netflix (le prix de l'abonnement mensuel a été annoncé et ce sera 6,99 dollars), découvrez ci-dessous les deux chiens qui incarneront Lady et Clochard.

JUST ANNOUNCED: Get a first look at the live-action Lady and the Tramp and more Disney magic headed to #DisneyPlus in the latest issue of "Disney twenty-three": https://t.co/hQMdeDsF1Y pic.twitter.com/BlYN4gwAlO

— Disney D23 (@DisneyD23) 13 août 2019