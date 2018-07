Le Dîner de cons, James Bond et Amélie Poulain à la télévision ce soir

Qui dit dimanche soir dit cinéma au programme TV et qui dit vacances d'été dit grands classiques. On trouvera donc des rediffusions de films familiaux et à succès au programme TV de ce dimanche 22.

Vu et revu mais toujours aussi drôle, Le Dîner de cons (Francis Veber, 1998) remettra à table Thierry Lhermitte et surtout l'inoubliable Jacques Villeret pour cette comédie théâtrale qui fait mouche depuis 20 ans. Ne serait-ce que pour le fou rire de Francis Huster (dans le film, il s'appelle Just Leblanc). En matière de comédie, c'est "la classe mondiale, peut-être même le champion du monde". Sur TF1 à 21h.

France 2 avait prévu un cycle James Bond (période Pierce Brosnan) pour quatre dimanches de l'été. Le premier de la série, Goldeneye, a fait les frais de la victoire des bleus le 15 juillet dernier. C'est donc le deuxième, Demain ne meurt jamais (Roger Spottiswoode 1997) qui sera diffusé ce dimanche 22. L'agent 007 y part notamment en Chine pour croiser la belle Michelle Yeoh, et faire échouer les plans d'un diabolique patron de presse. Sur France 2 à 21h.

Ambiance radicalement différente sur TMC avec Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain (2001). Encore une fois du familial déjà-vu mais indémodable pour le film qui révéla Audrey Tautou au grand public. Sur TMC à 21h.

D'autres chaînes ont choisi de miser sur de "vieux" films avec notamment le duo Clint Eastwood/Richard Burton dans Quand les aigles attaquent (Brian G. Hutton, 1968) sur TFX à 20h55. Un duo d'un autre genre -Fernandel et Bourvil- arrivera à 20h45 sur C8 dans La Cuisine au beurre (Gilles Grangier, 1963).

Pour ceux qui souhaiteraient quelque chose de plus récent et ne sont pas abonnés à Canal+ (Logan à 21h), TF1 Films et Séries propose en rediffusion à 21h Elle l'adore (Jeanne Herry, 2014). Un thriller original mettant face à face Sandrine Kiberlain et Laurent Lafitte.