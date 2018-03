Sharon Stone: la blonde sexy au QI de 154 a 60 ans (diaporama)

A 60 ans (qu'elle a fêtés ce 10 mars), Sharon Stone reste l'une des blondes les plus sexy d'Hollywood. Et les plus intelligentes aussi, même si elle a avoué qu'elle avait menti en affirmant un jour posséder un QI de 154 et avoir appartenu à l'organisation internationale Mensa regroupant les personnes à l'intelligence supérieure.

La star de Basic Instinct en 1992 a célébré avant ce 10 mars une "semaine d'anniversaire", en faisant la fête et en postant sur son compte Instagram des photos d'elle, entourée des ballons offerts par ses trois fils adoptifs ou posant en soutien-gorge en cuir noir (photo à voir ici ).

Entre deux spots de pub pour les lunettes Afflelou depuis 2014, elle continue une carrière bien remplie: elle fait une apparition dans le film de James Franco The Disaster Artist qui vient de sortir, et depuis l'année dernière elle est unanimement saluée pour son rôle d'auteure à succès de livres pour enfants tuée lors du Réveillon de la Saint-Sylvestre dans la série télé Mosaic réalisée par Steven Soderbergh.

Lire la critique – The Disaster Artist: James Franco brillant acteur raté

Sharon Stone est aussi toujours présente dans l'actualité en continuant de défendre les causes humanitaires au service desquelles elle a mis sa célébrité depuis 40 ans: la lutte contre le sida, le contrôle des armes à feu, la défense du Tibet, les actions pour l'accès à l'eau et contre les maladies en Afrique. Et le féminisme, bien sûr. Avec humour, comme ce message posté récemment sur son compte Instagram: "Il m'a demandé quelle était ma position favorite. J'ai répondu PDG".

Une publication partagée par Sharon Stone (@sharonstone) le 3 Mars 2018 à 3 :02 PST

L'affaire Weinstein déliant les langues, on lui a évidemment posé la question du harcèlement sexuel qu'elle a pu subir dans sa carrière, et notamment au début, dans les années 70: éclat de rire jaune de plusieurs secondes (à voir ici ) en réponse au journaliste de CBS, mi-janvier: "Pouvez-vous imaginer dans quel monde j'ai atterri il y a 40 ans?"

Il y a 40 ans, après de brillantes études de beaux-arts et de droit puis des cours d'art dramatique, Sharon Stone jouait les mannequins, multipliait les séances photo et les défilés de mode, couraient les castings pour de petits rôles, végétait dans des téléfilms avant que le réalisateur néerlandais installé à Hollywood Paul Verhoeven lui donne en 1990, dans Total Recall, son premier rôle important, celui d'une tueuse, face à Arnold Schwarzenegger.

Puis ce sera très vite la consécration, deux ans plus tard, avec Basic Instinct, du même réalisateur. Le film, dans lequel Sharon Stone est la principale suspecte d'un meurtre sur lequel enquête un officier de police (Michael Douglas) qui engage une relation torride avec elle, fait l'ouverture du Festival de Cannes en cette année 1992. Avec une scène d'interrogatoire qui comporte le croisement de jambes le plus célèbre de l'histoire du cinéma (à voir ci-dessous).

Jamais, par la suite, l'actrice n'aura un rôle aussi fort dans un film aussi médiatisé. Mais, se maintenant à un haut niveau de célébrité, elle mènera une carrière intéressante, avec des hauts et des bas, et des films importants comme Sliver de Phillip Noyce (1993), Mort ou vif de Sam Raimi (1995), Casino de Martin Scorsese (1995) ou Sphère de Barry Levinson (1998).

Victime en 2001 d'une hémorragie cérébrale dont elle a mis deux ans à se remettre, Sharon Stone veut aujourd'hui profiter au maximum de la vie à 60 ans, et soigne sa forme: peu d'alcool, pas de café, pas de gluten, pas d'aliments transformés, régime protéines-légumes, séances de gym et une philosophie de la vie tirée du bouddhisme auquel l'a convertie Richard Gere il y a quelques années. Ce qui lui donne une éternelle jeunesse et lui permet de poster régulièrement des photos d'elle en maillot de bain…

Lire aussi – Sharon Stone s'affiche sans complexe en maillot de bain sur Instagram

Mais surtout, elle se consacre à sa famille. Mariée trois fois, elle n'a jamais pu avoir d'enfants mais en a adopté trois: trois fils (Roan, 17 ans, Laird, 12 ans, Quinn, 11 ans) qui sont aujourd'hui sa joie et sa raison de vivre, dit-elle.

(Voir ci-dessous un diaporama de Sharon Stone):