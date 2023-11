Un salon du livre indépendant et résistant ce samedi 2 décembre à Paris

LIVRES - Volonté de changer de système, remettre l’humain au centre de la société et des politiques, de nos jours, la diversité culturelle s’exprime de plus en plus au travers des livres grâce aux éditeurs engagés qui développent leur activité. Ce samedi 2 décembre 2023, écrivains et patron de maisons d’édition accueillent leur public (entrée libre de 13 h à 22 h) à la salle du 14, rue de Patay, dans le XIIIe arrondissement de Paris.

L’Agora des livres, organisé par le média Laveritelibere, rassemblera les éditions Talma, Mille une foi, et Exuvie (maison fondée par Fabien Moine), ou encore le magazine Nexus, ainsi que les auteurs Patrick Jaulent, expert en stratégie, la psychologue Sonia Delahaigue, les essayistes Arnaud Upinsky et Lucien Cerise (spécialistes du langage et de l’ingénierie sociale) ou la chroniqueuse des Grandes gueules de RMC, Stella Kamnga.

Une table ronde, animée par Mike Borowski, est prévue à partir de 20 heures. Son thème : « Quelles vérités ont été occultées et quelles en sont les conséquences sur nos vies ? »

L’Agora des livres s’inscrit dans le mouvement d’ouverture des salons du livre indépendant, réunissant de nombreux auteurs qui osent dénoncer les problèmes systémiques de notre société, en touchant à la racine des problèmes et ont le courage de ne pas reculer devant la stigmatisation extrême imposée par les médias, et les financiers à leur tête, décidant des lignes à suivre et celles à ne soi-disant pas franchir...