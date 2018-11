Affaire Morandini: deux acteurs reviennent sur leur expérience dans le "porno gay" de l'animateur

L'instruction est toujours en cours, mais ce sont deux des cinq comédiens ayant porté plainte qui témoignent dans les pages de 20Minutes. Jonathan Louis et un second acteur qui a voulu rester anonyme sont revenus pour le quotidien devant leur expérience dans une web-série intitulée Les Faucons produite par Jean-Marc Morandini, dont ils estiment que celle-ci a rapidement dérapé vers un contenu pornographique, sans qu'ils aient été prévenus. Le tout sur fond de harcèlement sexuel.

Jonathan Louis, jeune comédien professionnel ayant déjà une certaine expérience (il a déjà joué dans 48 films ou série, généralement pour de brèves apparitions), revient sur le moment où il a compris que Les Faucons n'était pas tout à fait le projet qu'on lui avait présenté: "Déjà lors du casting, il m’avait dit qu’il fallait que je sois complètement imberbe et en semi-érection. Ça m’avait paru bizarre", explique celui qui va ensuite accuser l'animateur-producteur de harcèlement sexuel. Plusieurs comédiens ont expliqué dans un premier temps que Jean-Marc Morandini avait fait des propositions sexuelles à certains aspirants. Ce dernier a nié ces accusations tout en admettant avoir eu des discussions sexuelles avec plusieurs comédiens.

C'est surtout pour le second acteur témoignant auprès du journal que l'expérience a peut-être le synonyme d'une carrière se brisant à peine commencé. "Le problème, c’est que Morandini m’avait proposé le rôle principal des «Faucons». Et ce n’est qu’au quatrième épisode qu’on s’est rendu compte que ça virait vraiment au porno gay" , explique celui qui jusque-là apparaissait principalement dans des spectacles pour enfants. "Ça a clashé! Mais c’était trop tard… Les premières images étaient déjà sur Internet. Pendant longtemps, il suffisait de taper mon nom dans un moteur de recherche pour voir mon sexe. Aujourd’hui encore, on me trouve sur Pornhub (un site de vidéo X en ligne, NDLR)".

Après un premier classement sans suite en janvier 2017, cinq acteurs ont de nouveau déposé plainte pour "harcèlement sexuel" et "travail dissimulé". Selon 20Minutes, ces cinq plaintes ont été réunies en une seule et un juge a été nommé sur ce dossier en octobre, ouvrant la voie à une possible convocation.