Audiences: The Voice dépassé par une rediffusion de téléfilm... et talonné par BFM

La fin est-elle proche pour The Voice? L’émission de TF1 du samedi soir a en effet réalisé un score catastrophique le 1er juin alors que le programme proposait pourtant la demi-finale de la compétition. Mais TF1 ne se retrouve qu’à une piteuse deuxième place des audiences en prime time, avec un acteur que l’on a guère l’habitude de voir à la troisième place pour compléter le podium: BFMTV.

C’est France 3 qui décroche la première place de la soirée avec un téléfilm français Roches noires qui recueille 16,8% des parts de marché. TF1 et son (coûteux) programme n’est que deuxième avec 14,5%... à égalité avec BFMTV et sa diffusion –contestée- de la finale de la Ligue des Champions de football qui réalise le même score. TF1 est légèrement devant (2,58 millions pour la "Une" contre 2,5 millions pour la chaîne d’infos en continu) mais ce n’est que l’épaisseur du trait.

La grosse désillusion vient pour France 2 qui finit à une médiocre quatrième place avec N'oubliez pas les paroles: le tournoi de Maestros (12,5%).

Mais la vraie nouvelle des scores d’audience reste aussi la performance de France 3 qui a de quoi interpeller. Sans remettre la qualité de la fiction proposée, il s’agissait en réalité d’une rediffusion (14 mois après le premier passage sur petit écran...) pour un téléfilm policier assez "classique" sans star de premier plan. Cela a suffi à faire mieux que The Voice et l’un des matchs de football les plus attendus de l’année.