"Danse avec les Stars": nouveau décor, Ryan Gosling, Bollywood… le premier prime de la saison 8 s'annonce spectaculaire

Plus que cinq jours avant le début tant attendu de la saison 8 de Danse avec les Stars. Les fans trépignent d'impatience et courent les réseaux sociaux pour tomber sur le moindre scoop. Parfois ça marche, et parfois il suffit simplement de se rendre sur le site officiel de l'émission de TF1 pour avoir une idée de ce à quoi va ressembler le premier prime (qui sera retransmis en direct samedi 14 sur TF1 à 21h).

Ainsi, ce lundi 9, la production du divertissement a révélé que le chanteur canadien Lenni-Kim allait se la jouer Ryan Gosling avec sa partenaire et danseuse professionnelle Marie Denigot. Il va en effet devoir interpréter un quickstep (danse de salon ultra rythmée) sur la bande-originale du film La la land: Another day of sun.

"Ah mais c'est trop bien. +La la land+ carrément", s'est d'abord exclamé le jeune homme de 16 ans à la découverte du morceau. Il a cependant blêmi que Marie lui a dit qu'il s'agira d'un quickstep: "Tu m'as pas choisi la plus facile".

Les autres couples sont assez discrets sur la danse qu'ils vont interpréter. Mais de son côté, Christophe Licata, associé à la Miss Météo Tatiana Silva, a laissé entendre sur la story de son compte Instagram qu'il pourrait bien fouler le parquet du studio 217 sur un Bollywood (danse indienne).

Côté présentation, si Sandrine Quétier connaît sans doute déjà l'animateur phare de TF1 qui l'accompagnera samedi, elle n'a pas pipé mot. Contactée par France-Soir, la production de l'émission n'a pas souhaité trahir le secret. Il faudra donc attendre encore un peu pour savoir qui de Nikos Aliagas, Jean-Pierre Foucault ou Laurence Boccolini révèlera les notes aux candidats dans l'incontournable "Red Room".

En parlant de "Red Room", elle sera vraisemblablement cette année intégrée au plateau principal, au fond à droite comme d'habitude, mais bien en hauteur. Le décor a en effet beaucoup changé. Plus moderne et plus tape-à-l'œil, il donnera encore plus une impression d'espace, et permettra aussi aux téléspectateurs de profiter du spectacle de manière optimale.