eBay: Nabilla vide son dressing, plus de 200 vêtements en vente

Robes, blazers, pantalons, accessoires, chaussures: chacun peut y trouver son bonheur. A l'approche de Noël et de la nouvelle année, Nabilla Benattia a décidé de faire le tri dans sa penderie et a mis, pour le plus grand bonheur de ses fans, près de 200 vêtements en vente sur eBay. Mais au grand dam de certains internautes, presque tous les articles sont de petite taille. Pour pouvoir les acheter, il faut donc faire du 34 (XS) ou du 36 (S). Dans le détail, on y retrouve des marques comme Zara, Boohoo, American Appareil, Eleven Paris et des marques beaucoup moins abordables comme Giuseppe Zanotti, Gucci ou encore Christian Louboutin. Concrètement, les prix vont de 24 à 500 euros.

Selon le magazine Voici, Nabilla Benattia aurait déjà empoché pas moins de 7.640 euros grâce à ces ventes. Et si chaque pièce trouve acheteur, elle pourrait bien amasser 10.000 euros au total. Une jolie somme qui lui servira probablement à s'acheter d'autres vêtements. Car l'ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste a totalement changé de look au cours de ces derniers mois, d'où son envie de se débarrasser de ces vieux souvenirs. Ainsi, grâce à l'aide de la styliste Marion Malabre, la jeune femme de 24 ans n'a plus un style bling-bling mais aborde désormais un look beaucoup plus chic.

Ce n'est pas la première fois ces derniers jours que la jolie brune fait parler d'elle. Récemment, la star de la téléréalité a laissé entendre, à travers des photos, qu'elle pourrait apparaître dans la saison 5 de la série de Netflix Orange is the new black. Sur des clichés, publiés sur Snapchat, la petite amie de Thomas Vergara pose en compagnie de Dascha Polanco, l'une des actrices de la série.

Et sur Twitter, cette fois, la photo est accompagnée d'un petit commentaire qui ne laisse pas de place au doute: "Départ pour un énorme projet aujourd'hui je vous montre sur Snapchat et vous laisse deviner la suite". De plus, Nabilla a également posté des photos du décor de la série et un badge de prisonnière à son nom.