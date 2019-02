Le site porno amateur Jacquie et Michel sponsorise un match de rugby

Quand on parle de rugby et de porno amateur dans un même article, on a plutôt tendance à penser qu'il va s'agir d'un fait divers. Mais là, ce n'est pas le cas: l'histoire est plus insolite. Economique même.

L'Union sportive de Carcassonne a fait appel au site pornographique Jacquie et Michel pour sponsoriser le match du 1er mars contre le Biarritz Olympique. L'objectif est complètement assumé: faire du buzz, et par la même occasion, faire du chiffre.

Christine Ménardeau-Planchenault, directrice générale de l'USC, a expliqué dans La Dépêche du Midi: "Aujourd'hui, comme de nombreux clubs, on a du mal à faire venir les gens au stade. On a donc réfléchi à un moyen de faire le buzz et on a décidé de faire un partenariat avec eux".

"On a une charte de déontologie, et les interventions et présences au match seront ultra soft. On surfe plutôt sur le côté fun et décalé des produits dérivés comme la bière et les t-shirts", a-t-elle aussi déclaré.

En vendant des produits dérivés, de cette marque sulfureuse qui pèse 25 millions d'euros (chiffre d'affaires réalisé en 2017), le club de rugby compte donc gagner de l'argent.

Et pour gagner de l'argent il faut évidemment remplir les tribunes en vendant des places pour ce match. La billetterie a d'ailleurs exceptionnellement déjà été ouverte (près d'un mois avant la rencontre) et les premiers acheteurs se sont déjà présentés.

La direction espère jouer ce match de Pro D2 à guichets fermés, ce serait une première cette saison.

L'USC a aussi mis en vente des tables d'après-match, pour la fameuse troisième mi-temps.

Reste à savoir qui sera celui qui, à la fin du match, qui opposera donc l'actuel 9e du championnat (Carcassonne) au 8e (Biarritz), pourra dire "merci" à Jacquie et Michel.