Zambie: une forme ressemblant à un détraqueur aperçue dans le ciel (VIDEO)

Dans le ciel de la ville de Kitwe en Zambie (Afrique de l'est), de nombreux passants auraient aperçu le week-end dernier un "détraqueur" parmi les nuages, rapporte le Daily Mail. Ce phénomène aurait duré environ une trentaine de minutes. La terrible créature des ténèbres sortie de la saga Harry Potter a été prise en photo alors qu'elle survolait un centre commercial.

Dans l'objectif du photographe, une silhouette noire, filiforme et humanoïde mesurant près de 100 mètres de long est apparue. Rapidement, cette apparition a inquiété la foule de spectateurs et de clients. "Certains ont commencé à l'aimer, d'autres personnes ont préféré fuir. C'était très bizarre", a confié un témoin de la scène au magazineThe Sun, avant d'ajouter: "nous étions sous le choc". En effet, les fameux détraqeurs sont loin d'être des créatures amicales. Dans la célèbre la saga Harry Potter, ils sont particulièrement redoutés. Leur baiser de la mort aspire l'âme de leur proie en se nourrissant de leurs plus grandes peurs.

Zambian shoppers run in terror when strange 'Harry Potter Dementor' figure appears in clouds https://t.co/3oLxiKMdI0 pic.twitter.com/qU6cadmTtW — Daily Mail Online (@MailOnline) 7 mars 2017

Naturellement, il est possible que de nombreux fans de la saga écrite par J.K Rowling voient en cette apparition une preuve que le monde des sorciers existe. Phénomène magique ou simplement météorologique? Parmi les moldus et les sorciers, nombreux sont ceux qui peuvent penser à un canular réalisé à l'aide de photoshop ou un moyen pour le centre commercial de se faire une bonne publicité. Selon le site belge 7sur7.be, en Zambie certain assurent que l'image était bien réelle.

Pour le moment impossible d'en savoir plus sur cette apparition sinistre.

(Voir ci-dessous la vidéo de l'apparition du détraqeur)