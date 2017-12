Hellfest 2018: la programmation complète enfin dévoilée

C'est la fin de l'attente pour les passionnés de musiques extrêmes: le festival Hellfest a enfin dévoilé sa programmation complète ce mercredi 13. Les 22, 23 et 24 juin prochains, des dizaines de groupes se produiront à Clisson, en Loire-Atlantique, où se déroule chaque année l'événement.

Le 13 novembre dernier (à 13h13 bien sûr), l'organisation de l'événement avait déjà présenté quelques grands noms. Ainsi, les célèbres Iron Maiden ou même Marylin Manson avaient été annoncés.

Cette fois-ci, c'est au tour de Bullet For My Valentine, Pleymo, Europe ou encore Children of Bodom, Carpenter Brut et Rise Against Accept de rejoindre le "line up" tant attendu.

Pour les retardataires, il est cependant trop tard pour acheter un pass 3 jours: ceux-ci se sont écoulés en moins de deux jours en octobre dernier. A cette époque, la programmation était pourtant inconnue du grand public.

Here comes our full line up ... you can't control it ! Enjoy and share hellbangers ! #LineUp #YouCantControlIt pic.twitter.com/X8B0ZI9mU7 — Hellfest Productions (@hellfestopenair) 13 décembre 2017

Les sites de revente de billets vont donc être la seule solution pour ceux qui veulent absolument assister à ces trois jours d'enfer. Les amateurs de métal, déçus que leur groupe préféré ne soit pas à l'affiche ou qui ne peuvent simplement plus s'y rendre, revendront leurs places tant convoitées sur Internet.

Chaque année, plus de 150.000 personnes se retrouvent dans la petite commune de Clisson pour cet immense festival. L'année dernière, il a d'ailleurs été élu meilleur grand festival français de l'année.