Julien Doré: une tournée acoustique solo pour 2018, les billets en vente

Bonne nouvelle pour les fans de Julien Doré. Alors qu'ils pensaient que le chanteur allait prendre un peu de repos suite à sa série de concerts de fin d'année, ils ont été surpris d'apprendre qu'il allait remettre ça très prochainement. En effet, l'interprète de Chou Wasabi a annoncé mardi 26 qu'il se lancerait en 2018 dans une tournée acoustique solo.

Baptisée Vous & moi, elle débutera dès le mois d'avril 2018 et s'achèvera à Annecy le 30 mai. Seul avec ses instruments, le chanteur passera notamment par l'Olympia à Paris du 13 au 15 mai prochain mais aussi par Lyon le 20 avril (La Bourse du Travail), Lille le 28 avril (Théâtre Sébastopol) ou encore Strasbourg le 27 avril (Salle Erasme).

"Après avoir construit le spectacle de mes rêves de Zéniths en Bercy, j’ai envie de revenir à l'essence même de mes chansons, +telles qu'elles ont été écrites+, nues, déshabillées. Je veux me remettre en danger, me confier à vous, intimement, vous dévoiler le décor dans lequel j'écris, compose, sans artifices, seul, juste VOUS & MOI", a-t-il écrit ce mercredi 27 sur son compte Facebook. A noter que la billetterie est d'ores et déjà ouverte.

Avec plus de 400.000 albums vendus, celui qui a été révélé par la Nouvelle Star il y a dix ans, est généralement entouré sur scène de ses six musiciens, d'une équipe de plus de 60 personnes et d'un décor scénique monumental. Cette nouvelle tournée sera donc l'occasion pour le chanteur de revenir aux fondamentaux et d'entretenir le lien indéfectible qu'il a tissé avec son public.

Comme l'a mentionné son site Internet, le chanteur jouera, improvisera, racontera, confiera son histoire, "celle de son chemin artistique avec poésie et humour". Il s'agira d'un "retour aux prémices de ce disque, de ses disques, des chansons que l’on connait et celles que l’on découvre ou redécouvre par l’audacieuse simplicité des versions proposées ici".