Bébé veut le meilleur pour sa santé !

Devenir maman, c'est aussi se redécouvrir. En effet, on découvre des qualités et des capacités qu'on ne pensait pas avoir avant d'avoir donné la vie. Quand on est une maman, on veut forcément le meilleur pour son bébé. On choisit les meilleures marques de vêtements, les meilleurs produits de soin et d'hygiène, le meilleur pédiatre pour son suivi… Tout ce que l'on fait tourne autour du bien-être de ce petit bout de chou. On choisit scrupuleusement également ce qu'on met dans son assiette afin de préserver sa santé. Toutefois, malgré la bonne volonté des mamans, elles ne font pas toujours les bons choix. Découvrez dans cet article les bonnes habitudes à adopter pour préserver la santé de votre petit.

Utilisation de couches saines pour les bébés

Les couches jetables sont très pratiques. Elles permettent de garder bébé au sec pendant des heures (jusqu'à 12 heures pour certaines marques), ce qui réduit considérablement le nombre de changements de couches par jour. Contrairement aux couches lavables qui doivent être trempées et lavées après les avoir retirées, les couches jetables peuvent être tout simplement jetées à la poubelle une fois remplie. Largement disponibles auprès des grandes surfaces et des magasins spécialisés, elles sont également disponibles à l'achat sur internet. Toutefois, les couches ordinaires sont remplies de produits chimiques, tels que le chlore, le latex, le polyéthylène glycol ou encore du parfum de synthèse, susceptibles de causer des éruptions cutanées et d'autres problèmes de santé.

Afin de préserver la santé de votre petit, achetez des couches pour bébé fabriquées à partir d'ingrédients 100 % naturels. En effet, il existe aujourd'hui des couches respectueuses de la santé des bébés tout en offrant le même confort et les mêmes performances que les couches traditionnelles. Elles sont hypoallergéniques et ne contiennent pas de perturbateur endocrinien. Vous pouvez acheter ces couches sans produits nocifs en ligne sur des sites marchands spécialisés dans les produits pour bébé. Vous pouvez même souscrire un abonnement afin de vous faire livrer mensuellement les couches dont vous avez besoin !

Utiliser des soins adaptés pour votre bébé

Durant les premières années de la vie de bébé, sa peau est très fine et délicate et ses cheveux sont très fins. Il est donc essentiel que vous choisissiez des soins adaptés qui n'agressent pas sa fragile peau. Il est fortement recommandé d'utiliser des produits bio certifiés par ECOCERT ou d'autres organismes de certification.

C'est votre assurance que vous n'appliquez pas des produits bourrés de produits chimiques sur la peau de votre petit. Prenez également l'habitude de lire les étiquettes pour identifier les produits ayant des composants nocifs, qu'il s'agisse de soins pour la peau ou les cheveux de bébé. Le parabène, les colorants, le parfum et le phénoxyéthanol sont autant d'ingrédients que vous devez éviter. Afin de nettoyer et de nourrir convenablement la peau délicate de votre petit, optez pour un soin à base d'aloe vera. Cette plante a de nombreuses vertus qui maintiendront sa peau souple, hydratée et protégée.