L’aspirine et l’ibuprofène efficaces contre la dépression ?

Selon une étude chinoise, la dépression pourrait avoir une origine inflammatoire et ainsi être soignée par des médicaments à base d’aspirine ou d’ibuprofène.

Suffirait-il de prendre des anti-inflammatoires classiques pour soigner la dépression ? C’est ce que tend en tout cas à démontrer le travail de chercheurs chinois. Selon eux, les médicaments à base d’aspirine et d’ibuprofène auraient en effet des effets positifs sur cette maladie : à en croire les résultats de leur étude, publiée dans le Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, ces médicaments seraient même 2,5 fois plus efficaces que les antidépresseurs.

Pour parvenir à ce constat, les médecins ont étudié 1610 patients qui prennent régulièrement de l’aspirine ou de l’ ibuprofène et ont remarqué un lien entre une inflammation de l’organisme et la dépression . Ainsi, si nous sommes nombreux à nous sentir déprimés après une vaccination, c’est parce que notre système immunitaire est occupé à se défendre.

Cependant, des voix s’élèvent déjà pour éviter que les patients atteints de dépression se ruent sur les anti-inflammatoires : le professeur et psychiatre David Curtis explique ainsi qu’il « n’est pas logique de traiter les patients déprimés avec des médicament potentiellement dangereux » qu’il faudrait prendre pendant plusieurs mois, alors que les antidépresseurs « sont réellement sûrs et efficaces ».

Cette étude présente cependant un intérêt certain selon d’autres scientifiques qui pensent que la dépression a été bénéfique à l’évolution de l’espèce humaine : si un membre d’un groupe, malade ou blessé, devenait dépressif en raison d’une inflammation, il prenait ses distances et, ainsi, évitait de transmettre sa maladie à ses congénères.