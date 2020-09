Yoga : trois postures pour booster la libido et la sexualité

Parmi ses innombrables bienfaits, le Yoga permet de stimuler notre libido et d’améliorer notre vie et notre énergie sexuelles. Des bénéfices qui s’opèrent de manière directe et indirecte. Découvrez comment le yoga influence notre énergie sexuelle et les trois postures à pratiquer pour augmenter la libido.



La pratique régulière du Yoga permet de mieux connaître son corps mais aussi de mieux l’accepter. Elle aide à prendre confiance en son corps, à mieux ressentir ce qui se passe en nous, à apprendre à lâcher-prise et à réduire le stress. Au final, le Yoga contribue à débloquer nos verrous psychologiques. Et puis, et surtout sans doute, certaines postures aident à faire circuler l’énergie sexuelle, à tonifier le périnée, muscle central de la vie sexuelle. Or qui dit périnée plus tonique dit, pour les femmes, orgasme plus intense et, pour les hommes, plus grande endurance. Voici 3 postures



La posture du chat et de la vache

Assouplissement de la colonne vertébrale, renforcement des muscles du dos et de tous ceux qui se contractent pendant l’orgasme : la posture du chat et de la vache aide à renforcer la conscience des mouvements subtils du corps et à évacuer le stress.



Installez-vous à quatre pattes, les mains alignées sous les épaules, les genoux sous les hanches. Sur l’inspiration, creusez-le dos, à partir du sacrum et jusqu’aux vertèbres cervicales, regardez vers le ciel sans toutefois trop cambrer la nuque. Sur l'expiration, arrondissez la colonne, faites le dos rond, tel un chat, en partant une nouvelle fois du bas du dos et jusqu’aux vertèbres cervicales. Répétez cet enchaînement 5 fois au rythme de vos inspirations et de vos expirations.



Le demi-pont

La posture du demi-pont permet de tonifier les muscles fessiers, les cuisses, assouplit et renforce le dos. Elle aide également à prendre conscience du périnée et, en stimulant les glandes endocriniennes telles que la thyroïde, elles stimule notre énergie sexuelle.



En position allongée sur le dos, pliez les genoux de façon à plaquer vos lombaires dans le sol. Placez vos pieds parallèles, écartés à la largeur de votre bassin. Etirez les bras le long du corps et tâchez de toucher vos talons avec vos mains.

Sur une inspiration, décoller le bassin puis le dos, en partant du sacrum et, vertèbre après vertèbre, jusqu’à vous retrouver en appui sur les épaules, l’arrière de la tête et les bras. Dans ce mouvement, veillez à contracter le périnée et à contracter les fessiers. Restez le temps de 5 respirations dans la posture, puis un peu plus longtemps chaque fois que vous la pratiquerez.

Pour sortir de la posture, faites le chemin inverse : déposez lentement les vertèbres l’une après l’autre à partir du haut de la colonne. Si vous en ressentez le besoin, détendez le bas de votre dos en ramenant vos genoux à la poitrine.



Assouplir le bassin et ouvrir les hanches

Le bassin est le berceau de la vie et de l’énergie, notamment des femmes. Souvent bloqué ou rouillé par nos modes de vie sédentaires, il mérite qu’on le fasse travailler et qu’on l’assouplisse. La posture du papillon est à la fois facile à pratiquer et permet, tout en travaillant l’ouverture des hanches et en musclant aines et cuisses, de se détendre rapidement.



En position assise, le dos bien droit, pliez les jambes de façon à placer vos plantes de pieds face à face. Rapprochez autant que possible, mais sans forcer, vos pieds de votre pubis et les genoux du sol. Restez ici le temps d’une dizaines de respirations lentes et régulières. Si vous êtes à l’aise dans cette position, vous pouvez descendre votre buste vers l’arrière afin de vous placer dans la posture du papillon allongé. Placez vos bras au-dessus de votre tête ou laissez-les le long du corps. Restez aussi longtemps que la posture est agréable et détendez-vous.

