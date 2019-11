Black Friday 2019 : Auchan, Leclerc, Casino… toutes les dates par supermarché

A quelques jours du Black Friday 2019, les supermarchés sont dans les starting blocks. Toutes les marques de grande distribution vont jouer le jeu des promotions exceptionnelles et, pour certaines d’entre elles, avec un peu d’avance !

Vous comptez sur le Black Friday pour remplir votre caddie de bonnes affaires ? L’heure est venue de consulter les catalogues des supermarchés. Carrefour, Auchan ou encore Intermarché, Casino et Leclerc : tous les acteurs de la grande distribution s’apprêtent à proposer des promotions particulièrement alléchantes. Une bonne nouvelle pour les consommateurs qui ont envie de se faire plaisir et pour ceux qui pensent déjà à faire leurs cadeaux de Noël.

Dans certains super et hypermarchés, le Black Friday (dont la date est cette année fixée au 29 novembre) a déjà commencé : on parle alors de Black Week et elle débute ce lundi 25 novembre. C’est notamment le cas chez Casino qui annonce des promotions allant jusqu’à -90% ! Chez Leclerc aussi, le Black Friday débutera en avance : dès ce lundi, on peut ainsi découvrir toutes les offres qui seront valables jusqu’au 2 décembre. Le géant promet des rabais importants sur des produits high-tech (consoles, ordinateurs), ainsi que sur les articles de sport et, approche de Noël oblige, sur les jouets.