Black Friday: la meilleure offre en ligne ou en magasin

Le jour tant attendu des consommateurs à la recherche de bons plans est enfin arrivé. Ce vendredi 23, c'est le Black Friday. Même si la plupart des grandes enseignes, sur les différentes plateformes en ligne, n'ont pas attendu le jour fatidique pour proposer des rabais, c'est ce dernier jour avant le week-end que tout s'affiche.

C'est donc ce vendredi que vous pourrez pousser les portes de magasins, mais rien ne vous empêchera de traquer en ligne –pour vous éviter la cohue ou tout simplement le transport– les meilleures offres qui fleurissent ce vendredi.

Ce jour de Black Friday, vous pourrez donc avoir l'embarras du choix entre les meilleures offres que sont le Pack PS4 1To avec deux manettes et le jeu Spiderman à 299,99 euros, ou la Switch à 278 euros avec un jeu sur Amazon. Vous pourrez également profiter des (rares) offres d'Apple comme celle sur la MacBook Air 128 Go à 849,49 euros au lieu de 1099,99 euros, voire de l'une des plus belles promos du moment, celle de l'ordinateur haut de gamme d'Acer, le Preadtor Triton à 2.799 euros au lieu de 3.999 soit tout de même 1.200 euros d'économie.

Mais pour cette année 2018, le Black Friday se distingue par la diversité des enseignes qui se lancent dans les promos puisque la SNCF propose également son offre, toutes ses cartes de réduction à 25 euros.