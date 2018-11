Cyber Monday: des promotions encore plus importante que le Black Friday?

C'est parti pour le Cyber Monday. Après le Black Friday et le Cyber Week-end , la plupart des grandes marques poursuivent ce lundi les promotions ce lundi 26 novembre. Pour certaines, ce sera le dernier jour de l'opération, d'autres continueront avec la Cyber Week.

Un dernier jour qui cependant ne correspond pas forcément à des meilleures affaires. En effet, les produits récents ou stars de Noël sont certes proposés à prix réduits durant ces offres, mais ils ne sont pas non plus bradés. Il ne s'agit pas de "soldes" à proprement parler et il n'est donc pas permis aux commerçants de vendre à pertes.

Les bonnes affaires seront donc probablement plus nombreuses du côté de produits vendus depuis plus longtemps ou plus confidentiels, les PS4 ou iPhone XR n'ayant pas besoin de réductions impressionnantes pour se vendre. Les secteurs très concurrentiels dans lesquels un produit star en particulier ne surpasse pas les autres comme les vêtement ou les téléviseurs peuvent en revanche receler de bons plans.

A l'origine le Cyber Monday était un prolongement en ligne des offres du Black Friday qui, elles, se déroulaient aussi bien sur Internet que dans les boutiques physiques. Toutefois, à mesure que l'opération se développe en Europe, ce lundi est de plus en plus observé en dehors des seules ventes en ligne. Reste à savoir si la Cyber Week, certaines enseignes ayant prévu de poursuivre les promotions jusqu'au 30, suivra la même évolution.

Arrivé en Europe en 2012, le Black Friday est une opération emblématique de la période des fêtes de fin d'année aux Etats-Unis. Au lendemain de Thanksgiving et en prévision de Noël, d'immenses files d'attente se forment devant les centres commerciaux.

En France, il n'a pas encore atteint cette ampleur mais est de plus en plus populaire. En 2017, un nouveau record de transactions par carte bancaire avait été établi ce jour-là, avant d'être détrôné par les achats de Noël du samedi suivant.