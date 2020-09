Vin de souris ou de caca, bière en écureuil et gin aux fourmis rouges : les alcools les plus insolites réunis en une expo (vidéo)

Vin de souris, alcool d’excréments, bière à emporter dans un écureuil ou gin aux scropions : quelques-uns des breuvages les plus insolites et répugnants du monde sont réunis en un même lieu : au musée de la nourriture dégoûtante de Malmö, en Suède. Et bientôt en France ?



Privés, comme nous tous, de sorties culturelles depuis des mois, les Suédois vont pouvoir se délecter d’une exposition pour le moins insolite : le musée de la nourriture dégoûtante de Malmö a en effet choisi de mettre à l’honneur les alcools les plus insolites que l’homme a pu inventer.



A la carte, notamment, du « vin de caca », considéré comme le joyau de l’exposition sur ces alcools répugnants. Cette mixture, concoctée par le directeur du musée en personne, Andreas Ahrens, est issue de la médecine traditionnelle coréenne et permettait, dit-il, de « soigner les fractures et les contusions. »



Au menu également de cette visite, du gin aux fourmis rouges, de la vodka au scorpion ou encore de la bière aux testicules de baleine islandaise. Plus visuelle, une bière écossaise conditionnée dans un écureuil empaillé. Cette visite insolite sera également l’occasion d’apprendre que le pruno est un vin de fruits fabriqué par les prisonniers américains… qui avait ceci de spécial qu’il devait être caché dans les toilettes.

La notion de dégoût est relative

En visitant le musée de la nourriture dégoûtante de Malmö, les curieux n’auront pas la chance de se délecter de ces breuvages mais pourront, assure Andreas Ahrens, s’interroger sur la notion de dégoût, qui est, comme tout, bien relative. Il cite pour exemple le Gammeldansk, liqueur traditionnellement dégustée au petit-déjeuner au Danemark, en Suède ou en Norvège. Normale pour ses amateurs nordiques, parfaitement imbuvable pour la plupart d’entre nous.



L’exposition bientôt à Nantes ?

Si la pandémie n’invite pas au voyage ces prochains mois, peut-être aurons-nous la chance de découvrir cette exposition en France un jour : la ville de Nantes a déjà accueilli une exposition hors les murs du musée de la nourriture dégoûtante.

The Disgusting Food Museum in Malmo, Sweden displays a new exhibit of Poop wine and scorpion vodka.Visitors’ of the exhibition's reaction range from gag reflexes to smiles of amusement as they take in the different beverages on display.#s63 #disgusting #Museums #DisgustingTweets pic.twitter.com/PitcBUTQ9O

— Studio 63 (@Studio63_ke) September 14, 2020