Barcelone - Naples : où et quand voir le match de Ligue des Champions

Les fans de football européen peuvent souffler : la Ligue des Champions fait son grand retour, avec la fin des huitièmes de finale. On vous dit tout sur l’opposition entre Barcelone et Naples, et notamment comment regarder le match en direct.

Le match aller entre Barcelone et Naples s’est soldé par un match nul 1-1 sur la pelouse des Italiens. Dries Mertens avait ouvert le score pour les Napolitains, puis Antoine Griezmann a égalisé pour mettre les Blaugranas dans une position confortable à l’abord du match retour. Naples va devoir marquer au Camp Nou, ce qui nous promet une affiche riche en spectacle. Ce match entre Barcelone et Naples est à suivre samedi à 21h sur RMC Sport en exclusivité. En vous abonnant en ce moment, bénéficiez de 6 euros de réduction par mois en vous engageant durant un an.

La Ligue des Champions en exclusivité* sur RMC Sport

Vous souhaitez prendre un abonnement à RMC Sport pour suivre la Ligue des Champions sans changer d’opérateur ? RMC Sport 100% digital est celui qu’il vous faut. Vous pouvez prendre la formule à 25 euros par mois sans engagement, ou décider de vous engager sur un an, ce qui qui descend le tarif à 19 euros mensuel. 24% d’économie par mois pour une compétition dont RMC Sport détient les droits de diffusion cette saison ainsi que l’année prochaine en co-diffusion avec Téléfoot. En choisissant RMC Sport 100% digital, vous aurez accès à 18 canaux et services HD sur l’ensemble de vos supports. Ainsi, regardez votre contenu sur smartphone, ordinateur, tablette et TV si vous avez une TV connectée ou un système de cast. Vous abonner ne vous prendra que cinq minutes, et dès que celle-ci est faite, vous avez accès instantanément à RMC Sport ! Avec cet abonnement, vous pouvez suivre les plus belles compétitions de sport comme la Ligue des Champions, l’UEFA Europa League, ainsi que d’autres sports et plusieurs émissions ou reportages sur le sport.

*RMC Sport est le diffuseur exclusif de la Ligue des Champions 2019/2020 sauf la finale de l’événement qui sera proposée sur TF1

