Bon plan RMC Sport pour regarder RB Leipzig - PSG

Première demi-finale de la Ligue des Champions ce mardi et première affiche franco-allemande du Final 8 entre Leipzig et le PSG. Un match qui se déroulera à Lisbonne au Stade de la Luz.

Victorieux en toute fin de match de l’Atalanta Bergame, les joueurs du Paris Saint Germain aborderont probablement ce match avec moins de pression que le précédent, après avoir conjuré le sort des éliminations prématurées en quart de finale. Le match contre Leipzig devrait encore une fois se jouer sans Marco Verratti dans l’entrejeu. Après une entrée qui a changé le cours du match contre Bergame, Kylian Mbappé est quant à lui pressenti pour démarrer la rencontre. De leur côté, les joueurs de Leipzig aborderont ce match dans la peau de l’outsider, après avoir éliminé l’Atlético Madrid en demi-finale.

Leipzig – PSG en exclusivité sur RMC Sport

La rencontre est à suivre en direct et en exclusivité sur RMC Sport 1 à partir de 21h00. RMC sport reste le diffuseur exclusif pour les demi-finales de cette édition 2019 - 2020 de la Ligue des Champions et sera le co-diffuseur pour l’édition suivante 2020-2021. Vous pouvez vous abonner à RMC Sport sur tous vos supports (tablette, téléphone, console de jeu, télévision, ordinateur) pour suivre les 18 chaînes du groupe sans avoir à changer d’opérateur. Pour souscrire à l’offre RMC Sport 100 % digitale, deux abonnements existent. Le premier est un abonnement avec un engagement de durée de 12 mois, proposé à 19 euros par mois. Si vous souhaitez privilégier l’abonnement sans engagement de durée, il vous en coûtera 25 euros par mois. Sachez que si vous êtes abonné SFR (box ou mobile), l’abonnement avec engagement d’un an est proposé à 9 euros par mois avec engagement et 15 euros par mois si vous privilégiez l’abonnement sans engagement.

Cliquez ici pour vous abonner à RMC Sport !

La rédaction n'a pas participé à la réalisation de ce contenu. Les prix mentionnés dans ce contenu sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer. Certains liens vers des sites marchands sont affiliés, France Soir peut ainsi recevoir une commission si le produit est acheté via la sélection proposée.