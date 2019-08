Circulation différenciée à Paris mercredi? Le taux de pollution en baisse

Après trois jours de circulation différenciée à Paris, le taux de polluants dans l'air devrait légèrement baissé mercredi 28 selon Airparif, l'association qui assure le suivi de la qualité de l'air en Ile-de-France.

Ses prévisions font état d'une concentration d'Ozone de 130 à 160 microgrammes par mètre cube d'air pour mercredi (contre 150 à 180 ce mardi) et de 90 à 110 microgrammes pour le dioxyde d'azote (contre 100 à 130 ce mardi). Cela suffira-t-il à entraîner la levée de la circulation différenciée?

Le niveau d'Ozone est repassé sous le seuil d'information (180 microgrammes) et si le taux de particules fines (entre 25 et 35 microgrammes) devrait être identique mercredi, celui-ci ne constitue pas à lui seul un niveau d'alerte. Globalement, l'indice de qualité de l'air devrait passer mercredi de "médiocre" (6/10) à "moyen (5/10).

Il est donc envisageable que la mesure soit levée, d'autant plus que les prévisions de Météo France prévoient un net rafraîchissement à partir de ce mardi soir, accompagné de précipitations, ce qui devrait permettre de limiter la pollution de l'air.

Ce sera cependant à la préfecture de police de décider, vraisemblablement dans l'après-midi, de reconduire ou non la mesure. Depuis dimanche seuls les véhicules Crit'Air 0, 1 et 2 peuvent circuler à Paris et dans l’agglomération (délimitée par l'A86).

En parallèle, la ville de Paris a mis en place la gratuité du stationnement résidentiel dans la ville afin d'inciter les Parisiens à laisser leur voiture et privilégier les transports en commun.

De son côté, Ile-de-France Mobilités propose un forfait antipollution au tarif de 3,80€ pour la journée avec accès illimité aux transports, ainsi que des services de covoiturage courte-distance gratuits en partenariat avec plusieurs plates-formes du secteur.