Euro Millions: 126 millions d'euros à gagner vendredi

Le prochain tirage de l'Euro Millions, qui aura lieu vendredi 15, propose aux parieurs de reporter la coquette somme de 126 millions d'euros, de quoi largement subvenir à ses besoins pour le restant de ses jours. Cela fait plus d'un mois qu'il n'y a pas eu de gagnant à cette grande loterie à laquelle participent neuf pays. L'argent mis en jeu n'a donc cessé d'augmenter.

Ce montant colossal équivaut en effet à 9.000 ans de SMIC net: le quotidien s'en trouve forcément changé. Du côté des achats, l'heureux gagnant, s'il y en a un, pourra s'offrir plus de 24 millions de bouteilles d'Islay: le whisky le plus cher du monde dont la bouteille est ornée de milliers de diamants ainsi que de rubis.

Pour les personnes peu portées sur l'alcool et qui préfèrent voyager, bonne nouvelle: les 126 millions d'euros leur permettront d'acheter environ 960 billets d'avion "Tour du Monde" en première classe, de quoi inviter beaucoup (beaucoup) d'amis.

Malheureusement, pour les passionnés d'art, le jackpot ne sera pas assez conséquent pour s'offrir le tableau le plus cher du monde, peint par le célèbre Léonard De Vinci. Salvator Mundi a été adjugé à 450,3 millions de dollars (plus de 382 millions d'euros) en novembre dernier. Mais pas de panique, avec l'argent gagné, rien n'empêchera au tout nouveau millionnaire d'acheter 50,4 millions de tickets d'Euro Millions pour tenter de gagner plus, bien que ce soit assez peu raisonnable.

Généralement, les grands gagnants épargnent la majorité de leurs gains. L'idée est certes moins originale mais peut rapporter gros. En plaçant 126 millions d'euros sur un compte à 2%, le gagnant pourra gagner 2,4 millions d'euros par an d'intérêts, soit 200.000 euros par mois, un joli salaire.