Météo en France : le week-end du 12 et 13 septembre sera (très) chaud !

Il fera chaud derrière les masques et sous les casquettes ce week-end : les températures très estivales continueront même à monter pour atteindre des records lundi dans certaines villes pour une mi-septembre.



L’été 2020 fait d’ores et déjà partie des plus chauds depuis le début du XXe siècle. Et les jours à venir ne changeront pas la donne, au contraire : ce week-end des 12 et 13 septembre sera en effet très chaud. Les températures seront encore supérieures aux normales saisonnières et l’on devrait s’approcher des records dimanche et lundi dans le centre-ouest de la France.



Samedi 12 septembre, quelques régions connaîtront des périodes d’instabilité, avec des risques d’orages sur les reliefs dans le sud-est et sur les Pyrénées, le soleil régnera sur l’essentiel du pays. La grisaille observée au nord de la Loire en début de journée se dissipera très vite.



Dimanche 13 septembre promet de fortes chaleurs : les thermomètres afficheront, au plus chaud de la journée, entre 18 et 33°C du nord au sud et entre 21 (dans la Manche) et 37°C au pied des Pyrénées.

33° attendus lundi à Paris

Et après ce week-end très estival donc, les températures ne flancheront pas : les températures devraient continuer à monter lundi 14 septembre. Selon Météo France, on attend jusqu’à 35°C à Bourges et 33°C à Paris pour le début de semaine. On approchera ainsi des records de chaleur sur la période : le 16 septembre 1961, un pic de 35,1°C avait relevé à Bourges et, le 15 septembre 1947, les Parisiens avaient connu plus de 33°.



Pour les jours suivants en revanche, c’est l’incertitude : les températures pourraient se maintenir, sauf si les orages éclatent et les font baisser.