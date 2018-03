Prévisions Météo: retour du froid et neige ce week-end

Dernier baroude d'honneur hivernal pour la neige et le froid? Des flocons sont en effet attendus ce week-end sur plusieurs départements français et les températures devraient tomber une nouvelle fois en dessous de zéro pour ce dernier week-end avant le printemps.

Dès samedi 17 au matin, Météo France prévoit de la neige sur la Normandie, les Hauts-de-France, l'Ile-de-France et le Grand-Est. Elle devrait tenir de manière inégale selon les régions et même parfois se mêler à la pluie, les températures attendues étant plutôt positive dans l'Ouest et la région parisienne, mais légèrement au-dessous de zéro dans l'Est et le Nord.

Dans la soirée de samedi puis dimanche 18, les précipitations neigeuses devraient progressivement s'étendre à d'autres régions: Pays de la Loire, Centre-Val-de-Loire, Bourgogne-Franche-Comté, Nouvelle Aquitaine, ainsi que sur le Massif-Central et une partie des Alpes.

Mais là encore, les températures ne descendront pas de plus de quelques degrés sous zéro, étonnamment froid pour une fin de mois de mars mais insuffisant a priori pour que la neige tienne au sol. La fraîcheur de la nuit de dimanche à lundi devrait permettre au manteau blanc de persister un peu dans certaines régions, mais il ne devrait pas survivre au soleil annoncé lundi 19 sur la majeure partie du pays. Les températures resteront cependant fraîches (entre zéro et dix degrés), signe que le printemps n'est pas tout à fait arrivé.

Météo France n'annonce donc pas pour l'instant de situation particulièrement handicapante ou périlleuse, mais il tout de même possible que les transports soient localement perturbés. Il est en tout cas trop tôt pour ranger ses vêtements d'hiver jusqu'à l'année prochaine.