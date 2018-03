Réforme de la SNCF: quels jours les cheminots feront-ils grève? (calendrier)

Ils sont en colère et comptent bien le faire savoir. Pour protester contre la réforme de la SNCF lancée par le gouvernement, l'intersyndicale des cheminots a appelé jeudi 15 à faire grève à partir du 3 avril à raison de "deux jours sur cinq" et pour une durée de 36 jours, une période comprenant les vacances de printemps et les différents ponts du mois de mai. Concrètement, elle s'étalera sur 36 jours et concernera les 3, 4, 8, 9, 13, 14, 18, 19, 23, 24, 28 et 29 avril. Puis les 3, 4, 8, 9, 13, 14, 18, 19, 23, 24, 28 et 29 mai. Et enfin les 2, 3, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 27 et 28 juin.

Au micro de BFMTV, la ministre des Transports Elisabeth Borne a déploré une "décision qui manifestement vise à pénaliser les usagers", la jugeant "incompréhensible". Même son de cloche pour Guillaume Pepy qui a confié au JT de 20h de TF1 qu'il s'agissait d'une "mauvaise nouvelle, une mauvaise chose pour les 4,5 millions de Français qui prennent le train tous les jours". Le patron de la SNCF a également estimé que cette grève était "un peu décalée par rapport à la concertation qui est engagée" avec le gouvernement.

De son côté, Valérie Pécresse qui s'est dite "très préoccupée" par ce préavis de grève. "Je demande à l’Etat que le service minimum soit respecté, si ce n’est pas le cas, la SNCF doit rembourser les voyageurs", a lancé la présidente de la région Ile-de-France précisant qu'un train sur trois devrait pouvoir circuler lors des jours de grève, même en heure de pointe. Sur RTL, elle a également assuré que du covoiturage gratuit serait mis en place lors des jours de grève annoncés par les syndicats de la SNCF.

Au total, selon un sondage réalisé début mars par Odaxa, près de six Français sur 10 (58%) estimaient injustifiée la mobilisation envisagée par les syndicats pour s'opposer à la réforme de la SNCF. Les deux-tiers des Français (64%) pensaient que ces mouvements de mobilisation pourraient conduire à un blocage complet du pays comme de 1995.