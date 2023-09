En politique, le test des trois passoires, l’essayer, c'est l’adopter

Dans un article paru le 17 septembre 2023, la rédaction du JDD commentait les propos tenus par Marine Le Pen lors de la rentrée du RN le 16 septembre 2023 dans le Gard :

« Marine Le Pen prépare-t-elle déjà l’élection présidentielle de 2027 ?

Dans la revue Contrepoints, Valérie Petit, enseignante-chercheuse, estime ce projet « clairement antilibéral et autoritaire » et s’étonne de l'absence de réponse des partis : « De la droite à la gauche en passant par la majorité, c’est le silence radio. » :

« La critique de ce projet politique antilibéral, d’une simplicité populiste confondante (revenir sur la notion de droits naturels, restreindre les libertés individuelles et économiques pour in fine instaurer un État autoritaire, protectionniste et xénophobe à la main d’une nouvelle élite populiste) semble pourtant à la portée de n’importe quel politique nanti d’un exemplaire de « L’État de droit pour les nuls » ou « Des aventures de Tchoupi au pays de la démocratie ».

L’intention est en effet limpide : il s’agit de concurrencer (avant de la remplacer) la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) et d’en finir avec le cadre constitutionnel et le projet politique qui sont les nôtres depuis la Révolution de 1789 ; un cadre fondé sur l’État de droit (et non le droit de l’État) qui garantit, dans et par la loi, des libertés et des droits égaux à chaque citoyen face à toute forme d’absolutisme, d’autoritarisme, et bien sûr d’injustice.

En effet, cette nouvelle déclaration qui prétend faire primer les intérêts des peuples et des nations (définis, on l’imagine, par l’État français et son gouvernement RN) sur ceux des « organismes supranationaux » ne vient pas uniquement menacer les libertés économiques (de commerce, de circulation, d’entreprendre) : en réaffirmant le pouvoir des États, le Rassemblement national poursuit en réalité son œuvre illibérale habituelle de relégation des droits et libertés individuelles.

Cette attaque frontale du Rassemblement national à l’endroit des libertés, et plus largement de l’État de droit n’est pas nouvelle. »