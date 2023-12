Joyeux Noël !

EDITO - “Elle m'a dit, la dinde, à travers la vitre du four.”

Cette tirade de Roland Madgane sur le “gîte” et le couvert, a beau avoir 40 ans, elle “demeure” d'actualité dans “la maison” France. En effet, toute cette année de dingues durant, ce fut vraiment la foire aux dindes.

Par exemple, allez savoir pourquoi des gallinacées femelles ont fui lâchement la guerre des mots qui fait rage sur X, et tel Jérôme Cahuzac lorsqu'il fut pris la main dans le sac, certains cosaques ont tourné casaque : pro-Russes au début de la guerre en Crimée, ils ont viré pro-Ukrainiens.

Ils se sont tournés subitement (à leurs risques et périls) vers le pianiste pénien vedette de l'OTAN, un Zelensky au zèle (en ski) morbide vénal qui l'habite, qui n'est plus à démontrer, tant il s'applique à foncer tout schuss, direction le pal opale sur lequel il veut asseoir la planète bleue après notre ruine : une troisième guerre mondiale dans laquelle il aimerait entraîner huit milliards de sapiens sapiens.

Ah ça c'est sûr : ça sent le sapin !

“J'ai failli tourner woke”,aurait déclaré, à cet égard, un Gérard Depardieu qui après avoir opté pour la citoyenneté belge puis russe, vient d'y ajouter celle de dubaïote... Pas folle la guêpe, sans jamais avoir cessé d'être citoyen français (qui donc ne paie pas l'impôt en France) pour ce qui est des subventions, les X milliards d'euros grâce auxquels, mes chers compatriotes, nous finançons les films qu'il tourne ainsi chez nous à nos frais, sans que nous ayons été consultés, le territoire hexagonal étant sous une influence hautement nocive pour la démocratie.

En léger différé, car depuis un cimetière de Colombey-les-Deux-Églises où il repose depuis plus d'un demi-siècle, Charles de Gaulle confirme.

Moi, en revanche, j'aurais pu virer “fake-shaker” si justement, je n'étais pas contre, totalement contre, les élucubrations despotiques que ces pollueurs faussaires de l'information aux ordres de la bien-pensance mondialiste, avancent perfidement en tant qu'arguments validés par la kommandantur, pour justifier la croisade faussement laïque et soi-disant républicaine, qu'ils mènent contre la vérité.

“C'est cadeau”, nous dit le Père Léon, en miroir d'un Père Noël qui reste de glace, lui, devant la froideur de ce chaud lapin, de Pâques et autres, qu'est son alter ego agnostique, me souffle à l'oreille un professeur Choron au haras qui rit jaune. Ses poulains (lointains) ont pris le parti de la censure. On est loin d'un Hara-Kiri (devenu Charlie Hebdo) dont pet de l'esprit en 1970, à la mort du général, ne fut pas du tout du goût des “zootorités” qui le jugèrent indigne de cette bête médiatique qu’était de Gaulle.

Tout l'inverse, donc, d'un Emmanuel Macron, micron sur la scène internationale, lui qui pour la 200 000e consécutive vient de nous y ridiculiser (2) “et en même temps “de nous faire pitié. Ou presque...

Dès lors, en cette 2023e célébration de la naissance du Christ, avec ses crèches qu'on veut interdire dans les lieux publics, offrons-nous de lui rire au nez. Tel un pied-de-nez. Ça lui fera les pieds.

(1) Cosaque : le nom donné à une population majoritairement slave originaire de régions de la steppe pontique situées sur les actuels territoires de l'Ukraine et de la Russie.

(2) Edito “Le téléphone pleure, remix 2023”.