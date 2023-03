L’OTAN nous apporte le vent, celui de la destruction

ÉDITO - Pendant qu'Emmanuel Macron délaisse les outils de la diplomatie afin d'éviter que le conflit russo-ukrainien ne dégénère en Troisième guerre mondiale, Vladimir Poutine et Xi Jinping se rencontrent, discutent, élaborent des plans de paix et affirment qu'une guerre nucléaire ne doit jamais avoir lieu.

Pendant qu’Emmanuel 1er lance à Paris la BRAV-M lourdement armée au milieu des tonnes de poubelles non ramassées contre des manifestants excédés de voir leur condition de citoyens-électeurs bafouée, il naît de Saint-Pétersbourg à Shanghai une entente aux airs fraternels dont la préoccupation, toutefois sophistiquée, est de s’affranchir de la mainmise du dollar sur le système financier : le pouvoir russe laisse entendre que le yuan chinois pourrait devenir la nouvelle monnaie de réserve mondiale.

Deux visions asymétriques de la politique !

La première traite le peuple comme des serfs au service d’une caste, comme « des gens qui ne sont rien », sans lui offrir la perspective de devenir quelque chose. La deuxième considère que les peuples de Russie et de Chine sont dignes d’accéder à un rôle prépondérant au sein de la sphère financière et monétaire internationale.

Cette différence de traitement devrait alerter tous les Français. Alors que la seule opportunité laissée par le président de la République est celle d’écouter l’orchestre du Titanic pendant que le bateau France coule, les présidents russes et chinois regardent l’avenir et aspirent à s’émanciper de l’impérialisme américain. D’un côté l’arrogance, le narcissisme, l’incompétence et l’inconséquence; de l’autre la confiance, le pragmatisme, la stratégie et la prévoyance.

Futilité contre real politik, il n’y a pas photo !

Notre pays sombre et offre une affligeante image à l’étranger. Certains vous diront que les ultra-riches mondialistes en sont responsables, eux qui ont mis en place leur exécutant zélé à l’Elysée après lui avoir confié la mission de déconstruire le pays.

D’autres vous diront que cela est la faute des incompétents notoires qui entourent Emmanuel 1er, incapable d’attirer ou de retenir auprès de lui les authentiques talents : même la Première ministre Elisabeth Borne l’avoue !

⚠️ SELON BORNE, 50% DES MINISTRES SONT «DÉBILES» !

La Première ministre a aimablement confié à la presse :

«Je suis à la tête d’un gouvernement à moitié composé de débiles.»

😂 On doute qu'il n'y en ait que 50% mais on aimerait qu'elle nous donne les noms. https://t.co/HxSvlwTdEe — François Asselineau (@UPR_Asselineau) March 23, 2023

Quant à la prise de parole du président hier, son évaluation rapide un sondage proposé par CNEWS est sans appel : seul 10% des Français devant leur télévision ont été convaincus par son discours.

Capture d'écran par photographie - CNEWS.

Le président a été élu deux fois. La première fois, on peut concéder au peuple d’avoir été berné par la presse et l’emballement médiatique. La deuxième fois, le peuple n’a pas vraiment d’excuses, sauf à s’interroger à propos de la présence d’une alternative sérieuse, capable de redresser le pays. De 2017 à 2022, en tout cas, Macron a entrepris tout le contraire : il a plongé la France dans le chaos après en avoir fait la risée du monde.

En attendant d’autres échéances électorales décisives, la chienlit prend place. En 1969, les Français ont rejeté une judicieuse réforme de la constitution proposée par le Général de Gaulle. Elle pouvait leur rendre un certain pouvoir d’initiative politique. Devant leur refus, le Général s’était alors exclamé :

« Les Français sont des veaux. »

Voilà qui ne semble pas vraiment avoir changé. La nouveauté est plutôt de voir que certains de leurs dirigeants peuvent désormais se comporter ainsi, qui plus est avec mépris et vilenie, bien loin de la noblesse d’un De Gaulle.

Une noblesse qui manque terriblement à l’heure actuelle, face aux enjeux géopolitiques qu’il faut affronter : nos (ir)responsables sans envergure se plaisent à laisser souffler le vent de la destruction amené par l’OTAN.

Au lieu de préserver nos valeurs, notre culture et (feu) notre puissance, ils préfèrent soulever de stériles tempêtes sociales au nom d’arguments flous et fallacieux. Sans jamais œuvrer dans l’intérêt de la France et des Français, ils se croient tout permis. Ils osent tout.

« Les cons ça ose tout. C'est même à ça qu'on les r'connaît », disait Lino Ventura, alias Fernand Naudin, dans « Les Tontons Flingueurs ». Une tirade signée d'un Michel Audiard. Son talent et sa noblesse nous manquent terriblement, de nos (tristes) jours.