Liens potentiels entre les doses injectées “anti-Covid-19" et la surmortalité en Europe

TRIBUNE – Peut-on évoquer un lien entre l’injection des doses dites “anti-Covid-19" et la surmortalité en Europe ? Comment estimer cette dernière ? À l’aide d’une application dédiée, une analyse peut être menée pour les années 2021 et 2022, pour toutes les tranches d’âge. Des corrélations apparaissent.

Cette étude a pour but de mettre en relation les doses de vaccins anti-Covid-19 administrées et les pics de décès en Europe. Pour cela, nous allons croiser les données officielles publiées par le site EuroMomo (European mortality monitoring activity : surveillance de la mortalité européenne) et les données publiques publiées par l'European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).

Comprendre l’indicateur de surmortalité

Pour une description des données d'EuroMomo, vous pouvez vous reporter à l'article "Que disent les données de mortalité d’EuroMomo ?" Ce dernier permet de comprendre également ce qu'est l'indicateur de surmortalité utilisé par EuroMomo.

Les données de l'ECDC permettent de connaître le nombre de doses injectées par semaine durant les années 2020, 2021 et 2022. Ces données sont fournies pour chaque pays européen. Elles sont donc sommées pour correspondre aux données EuroMomo.

Ce qu’il faut retenir

- Pour toutes les tranches d'âge, les graphiques montrent qu'un grand nombre de doses ont été injectées pendant les pics de décès.

- Il existe une relation entre les injections des femmes enceintes qui peuvent se faire injecter, à partir de mai 2021, avec un pic en juillet 2021 et le décès de prématurés.

- Les deux pics d'injections des années 2021 et 2022 semblent induire des pics de mortalité pour toutes les tranches d'âge.

- En décalant les pics d'injections dans le temps, ils se superposent presque systématiquement aux pics de décès.

Méthodologie

Afin de mener cette analyse, nous allons utiliser un logiciel baptisé EMM. Ce dernier a été spécialement développé afin de permettre d’afficher simultanément les décès européens et les doses injectées pour chaque semaine de l’année, chaque année, de la crise du Covid-19.



Une fonction permet d'imposer un déplacement temporel aux doses injectées qui va servir à montrer la potentielle correspondance entre le nombre de doses injectées et la surmortalité. Le décalage temporel est indiqué sur le graphique.

Les résultats seront proposés pour les différentes tranches d'âge définies par le site EuroMomo.

Vu le nombre, très réduit, de doses injectées en 2020, les résultats seront donnés pour les années 2021 et 2022.

Sauf pour la tranche d'âge 0 - 14 ans qui est strictement identique pour les deux sites, un algorithme a été créé pour faire correspondre les autres tranches d'âge qui varient un peu entre EuroMomo et l'ECDC.

Cet algorithme est donné dans la documentation du logiciel EMM (voir lien plus haut). Hormis pour la tranche d'âge la plus élevée, les tranches d'âge des deux sites se recouvrent largement. L'erreur produite est extrêmement faible et ne devrait pas avoir d'influence significative sur les résultats.

Pour les graphiques ci-dessous, la limite temporelle des données EuroMomo est la semaine 51 de 2022.

Analyse

0 - 14 ans

Du fait du faible niveau d'injection de cette tranche d'âge, en plus des doses injectées, nous avons superposé les doses injectées pour la tranche d'âge 15-44, ceci afin de voir s'il y a une relation entre l'injection des femmes enceintes et leur descendance.

Le graphique ci-dessus représente les décès pour la tranche d'âge 0-14 ans, pour les années 2021 et 2022, en bleu. Les doses injectées à la tranche d'âge 15-44 ans sont représentées en magenta.

On remarquera les pics de décès aux alentours de la semaine 48-2021 et semaine 20-2022.

Une autre remarque concerne les deux pics de doses injectées aux enfants, semaine 31 à 39 de 2021 et semaine 49 de 2021 à semaine 4 de 2022, qui semblent correspondre au premier pic de mortalité de cette tranche d'âge.

Pour faire correspondre les pics de vaccination et les décès, nous disposons de deux outils.

Le premier qui, pour une date donnée, affiche les décès de prématurés sous forme de bandes colorées. Nous avons choisi la semaine 22 de 2021.