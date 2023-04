Politiques: stop à la com-spectacle vide de sens!

TRIBUNE - Une de Playboy, concours d’anecdotes avec des Youtubeurs, coming out dans la presse, omniprésence dans les talk-shows, marelle dans une cour d’école, happening sous forme de flashmob, participation à une émission de télé-réalité, interview confession sur un canapé : la politique d’aujourd’hui, quelle que soit la couleur, s’inscrit dans une époque aux rôles inversés où, à l’écran, le people fait de la politique et le politique, obsédé par le papier glacé, le trend topic et le bandeau, déroulant, assure le spectacle !

Politiques, conseillers, communicants, consultants, visiteurs du soir : il est l’heure de faire votre aggiornamento en privilégiant la communication qui s’appuie sur du fond, à la com' vide de sens qui repose sur du vent et de la forme uniquement. Car dépassée et contre-productive, la com-spectacle qui ne surprend ni n’amuse plus personne (pas même les médias !), continue chaque jour de discréditer un peu plus le politique, de nuire à la discipline et de maintenir à distance le citoyen, las des vieilles ficelles du marketing.

À l’ère de la multi-crise et de la défiance persistante à l’égard des élus, avec un taux d’abstention record et une parole politique, au mieux inaudible, au pire incompréhensible, il est temps, pour l’Homme politique, de quitter le monde de l’apparence et sortir de la logique de l’apparition continue pour revenir au plus vite dans le réel.

Aussi, devant cette accumulation de bruits, d’images et de coups d’éclat, il est urgent pour l’Homme politique de :

retrouver les vertus du silence. Autrement dit, parler quand on a quelque chose à dire ou à expliquer. L’Homme politique retrouvera ainsi le sens de la communication.

donner sa parole plutôt que de la prendre. Autrement dit, poser sa signature en dessous d’objectifs et d’échéances. L’Homme politique retrouvera ainsi le sens de l’engagement.

être sur le terrain. Autrement dit, reconquérir la vie en vrai. L’Homme politique retrouvera ainsi le sens de l’action.

Pour l’intérêt général, il convient de mettre fin au spectacle, fuir le diktat de la com' et refuser la mise en scène. Se taire et faire, enfin : voilà le grand défi d’aujourd’hui.