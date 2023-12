Amine Umlil pointe la communication dangereuse sur un médicament de la nouvelle ministre de la Santé

DEBRIEFING - Le 20 décembre 2023, Aurélien Rousseau démissionnait du ministère de la Santé au motif qu’il était en désaccord avec la nouvelle loi sur l’immigration. Agnès Firmin le Bodo a succédé à Aurélien Rousseau au ministère de la Santé. Pharmacienne, Firmin le Bodo est une proche d’Edouard Philippe, qui navigue dans le milieu politique depuis de nombreuses années.

Le 1er décembre 2020, à l’aube de la vaccination de masse, Agnès Firmin Le Bodo avait publié ce tweet : “La vaccination de masse pourrait révéler des effets indésirables mais ce n’est pas inquiétant”. Ce message est interprété par le pharmacien Amine Umlil comme un message contraire aux règles de déontologie des pharmaciens en matière de communication. Rappelons au passage qu’Amine Umlil a fait l’objet d’une suspension d’exercer de trois ans dont un an de sursis.

En octobre 2023, suite à la plainte déposée par Christian Perronne et Xavier Azalbert contre du ministre de la Santé Aurélien Rousseau, Agnès Firmin Le Bodo avait apporté son soutien au ministre en publiant le tweet suivant : “Je dirais même plus Aurélien rousseau, les vaccins à ARN messager contre le Covid sont sûrs et efficaces.”

Un message qui n’est une fois encore pas à la hauteur du code de déontologie, nous explique Amine Umlil. Cette communication, sur un nouveau médicament, de la nouvelle ministre de la Santé est susceptible de porter atteinte à la dignité de la personne humaine.