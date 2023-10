Paris  : de nombreux soutiens aux soignants Louis Fouché et Amine Umlil descendent dans les rues

REPORTAGE — Ce jeudi 19 octobre, alors que le Dr. Louis Fouché, médecin réanimateur-anesthésiste, et le docteur en pharmacie Amine Umlil, étaient convoqués devant leur ordre, de nombreux manifestants se sont rassemblés à Marseille et à Paris pour afficher leur soutien aux deux soignants. A Paris, un premier groupe a accompagné l'ancien responsable de service hospitalier de pharmacovigilance au Conseil de l'ordre des pharmaciens, en matinée. Puis en fin de journée, un autre rassemblement a eu lieu place Saint-Michel. Les soutiens de ces soignants dénoncent une "chasse aux sorcières" de la part des autorités sanitaires. Ils regrettent que des soignants qualifiés et reconnus ne puissent pas s'exprimer librement et craignent des dérives totalitaires dans notre démocratie.